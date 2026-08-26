Kab Hai Rakshabandhan 2026: रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के पवित्र प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती हैं, वहीं भाई जीवनभर बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में साथ निभाने का संकल्प लेते हैं। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है।

यह त्योहार केवल राखी बांधने तक सीमित नहीं, बल्कि भाई-बहन के अटूट रिश्ते और परिवार के प्रेम को मजबूत करने का अवसर भी माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि हर साल रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए भद्रा का विचार किया जाता है। भद्रा रहित काल में ही बहने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं लेकिन, क्या आप जानते हैं इस साल रक्षाबंधन पर पंचक का साया है। ऐसे में आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर पंचक होने के कारण राखी कब बांधनी चाहिए।

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कब है रक्षाबंधन (Kab Hai Rakshabandhan 2026)

पंचांग के मुताबिक साल 2026 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 27 अगस्त 2026 को दोपहर में होगा और इसका अंत 28 अगस्त 2026 को दोपहर में होगा। उदयातिथि के अनुसार, रक्षाबंधन का पावन पर्व 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा।

रक्षाबंधन की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह 9 बजकर 7 मिनट पर शुरू होगी और तिथि का समापन 28 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजकर 49 मिनट पर होगा।

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त ( Raksha Bandhan 2026 Shubh Muhurat)

पंचांग अनुसार 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 57 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा।

रक्षाबंधन 2026 पंचक का समय

फ्यूचर पंचांग के अनुसार पंचक 27 अगस्त को ही दोपहर 1 बजकर 36 मिनट पर लग जाएगा। 28 तारीख को रक्षाबंधन है और पंचक पूरे पांच दिन रहता है। पंचक 1 सितंबर को सुबह 3 बजकर 24 मिनट पर समाप्त होगा। वहीं आपको बता दें कि पंचक में कोई भी शुभ कार्य आदि नहीं किया जाता है लेकिन, इस समय पूजा पाठ और धार्मिक कार्य आदि करने की कोई मनाही नहीं होती है। पंचक में पूजा पाठ, जप-तप आदि सभी कार्य किए जाते हैं। इसलिए इस समय बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती है।

रक्षाबंधन 2026 भद्रा काल (Raksha Bandhan 2026 Bhadra Kaal)

पंचांग अनुसार इस साल भद्रा काल की बात करें, तो 27 अगस्त को सुबह 9 बजकर 8 मिनट से रात 9 बजकर 32 मिनट तक भद्रा का प्रभाव रहेगा। लेकिन 28 अगस्त तो रक्षाबंधन भद्रा रहित होगा।

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रक्षाबंधन 2026 पूजा-विधि

सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ-सुथरे कपड़े पहनें और पूजा स्थान की सफाई करें।

पूजा की थाली में राखी, रोली, अक्षत, चंदन, दीपक, मिठाई और फल रखें।

भगवान गणेश और अपने इष्टदेव की पूजा करें।

भाई को पूजा के स्थान पर बैठाकर उसके माथे पर चंदन या रोली से तिलक लगाएं।

भाई के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधें।

इसके बाद भाई की आरती उतारकर उसे मिठाई खिलाएं।

भाई अपनी बहन को उपहार देकर उसकी रक्षा और सुख-समृद्धि का संकल्प ले।

धार्मिक मान्यता के अनुसार राखी बांधते समय भद्रा काल से बचना चाहिए।

भाई को राखी बांधते समय उनका मुख दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए।

रक्षाबंधन के दिन बहनों को अपने भाई को राखी बांधने से पहले देवताओं को राखी अवश्य बांधनी चाहिए।

सबसे पहले राखी अपने कुल देवी-देवता और बाल गोपाल को अर्पित करें।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।