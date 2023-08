Raksha Bandhan 2023: आज 30 अगस्त राखी बांधने के लिए मिलेगा 1 घंटा 12 मिनट, जानें शुभ मुहूर्त, भद्रा काल और मंत्र

Raksha Bandhan 2023: वैदिक पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जाएगा। लेकिन 30 अगस्त को बस 1 घंटा 12 मिनट का ही शुभ मुहूर्त है...

इस साल रक्षाबंधन में कब तक रहेगा भद्रा का साया? जानिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त (PC-Freepik)

