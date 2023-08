Raksha Bandhan 2023: इस साल रक्षाबंधन पर बन रहा खास संयोग, इन 4 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, खुलेंगे आय के नए स्त्रोत

Raksha Bandhan 2023: रक्षाबंधन के दिन काफी खास योग बन रहे हैं। ऐसे में कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलने वाला है। जानिए किन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ।

Raksha Bandhan 2023: रक्षाबंधन का दिन कुछ राशि के जातकों को धन लाभ के साथ आय के नए स्त्रोत खुलेंगे। (PC-Freepik)

Raksha Bandhan 2023: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस साल पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10 बजकर 58 मिनट से लेकर 31 अगस्त को सुबह 7 बजकर 5 मिनट तक है। ऐसे में इस साल राखी 30 और 31 अगस्त की सुबह तक बांधी जाएगी। इसके अलावा 30 अगस्त को रात तक भद्रा का साया रहेगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सुकर्मा, धृति और अतिगंड योग बन रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान है। जहां पर पहले से ही शनि ग्रह स्थित है। ऐसे में रक्षाबंधन के दिन कुछ राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है, तो कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलने वाला है। जानिए रक्षाबंधन का दिन किन राशियों के लिए होगा खास। मेष राशि रक्षाबंधन का दिन मेष राशि के जातकों के लिए काफी खास होने वाला है। इस राशि के जातकों को परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। व्यापार में भी तेजी आएगी। ऐसे में धन लाभ के साथ तरक्की मिलेगी। आय के नए स्त्रोत खुलेंगे। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के साथ इंक्रीमेंट हो सकता है। परिवार में खुशियां आएगी। कन्या राशि कन्या राशि के जातकों को भी अपार सफलता मिल सकती है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी अपार लाभ मिलेगा। समाज में मान-सम्मान की बढ़ोतरी होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। घर में लंबे समय से चला रहा विवाद भी समाप्त होगा। Also Read Raksha Bandhan 2023 Bhadra: इस साल रक्षाबंधन में कब तक रहेगा भद्रा का साया? जानिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त मकर राशि इस राशि के जातकों को भी नौकरी में अपार सफलता मिलने के साथ पदोन्नति मिल सकती है। इसके साथ ही कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसलिए अपनी लगन के साथ उसे पूरा करने की कोशिश करें। व्यापार में भी लाभ मिलने वाला है। मीन राशि मीन राशि के जातकों को धन लाभ हो सकता है। बिजनेस में भी मुनाफा मिल सकता है। अगर कोई व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह समय काफी अच्छा है, क्योंकि उस काम में सफलता के साथ धन लाभ हो सकता है। वैवाहिक जीवन में भी खुशियां ही खुशियां आएगी।

