Panch Mahapurush Yoga In Kundli: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति और संयोग से विभिन्न तरह के राजयोगों का निर्माण होता है। कुंडली में बनें ये राजयोग जातकों के जीवन में काफी अधिक प्रभाव डालते हैं। ये राजयोग जातकों की आर्थिक, मानसिक, स्वास्थ्य, नौकरी, बिजनेस से लेकर परिवारिक जीवन में असर दिखाते हैं। ऐसे ही पंच महापुरुष राजयोग होते हैं। कुंडली में शश, मालव्य, भद्र, रुचक से लेकर हंस राजयोग बनने से जीवन में सकारात्मक असर पड़ता है।

फलदीपिका ग्रंथ के छठे अध्याय ‘योग’ के अनुसार इन योगों में जन्म लेने वाला व्यक्ति साहसी, शक्तिशाली, प्रभावशाली, बुद्धिमान, संचार कौशल में अच्छा होने से लेकर आध्यात्मिक, धार्मिक, विद्वान, तेजस्वी होता है। इन राजयोगों के प्रभावों से जातक जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्ति करने से लेकर स्वभाव, आचरण, ज्ञान, धन, पारिवारिक सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज ‘कुंडली रहस्य’ में जानें हंस राजयोग, शश राजयोग, भद्र राजयोग, मालव्य राजयोग और रुचक राजयोग का निर्माण कैसे होता है इन योगों में जन्म लेने वाले जातकों के जीवन में क्या असर देखने को मिलता है…

कुंडली में कैसे बनता है हंस, शश, मालव्य, रुचक और भद्र राजयोग?

बता दें कि ये पंचमहापुरुष राजयोग बुध, गुरु, शनि, मंगल और शुक्र से बनते हैं।

श्लोक

रुचकभद्र कहंसक मालवा: सशशका इति पञु्च च॒ कोतिता: ।

स्वभवनोच्चगतेषु चतुष्टये क्षितिसतादिषु तान्‌ क्रशों वदत्‌॥ १॥।

रुचक राजयोग- अगर ग्रहों के सेनापति मंगल मेष, वृश्चिक या मकर राशि का होकर जंमकुंडली में केंद्र में बेठै हो, तो ‘रूचक’ योग होता है।

भद्र राजयोग- यदि मिथुन या कन्या राशि में स्थित बुध केंद्र में हो, तो भद्र योग का निर्माण होता है।

हंस राजयोग- यदि कर्क, धन या मीन राशि में स्थित होकर बृहस्पति केंद्र में हो, तो हंस योग का निर्माण होता है।

मालव्य राजयोग– अगर वृष, तुला या मीन राशि में स्थित शुक्र हो और केंद्र में हो, तो मालव्य योग होता है।

शश राजयोग- यदि तुला, मकर या कुंभ राशि में शनि बैठा हो और जन्म लग्न में चतुर्थ, सप्तम, या दशम इन चारों स्थानों में से किसी एक में हो, तो ‘शश” योग होता है।

मालव्य राजयोग में पैदा हुआ जातक

पुष्टाङ्गो धृतिमान् धनी सुतवधूभाग्यान्वितो वर्धनो

मालव्ये सुखभूसुवाहनयशा विद्वान् प्रसन्नेन्द्रियः ॥ ३ ॥

फलदीपिका के अनुसार, जो व्यक्ति मालव्य योग में पैदा होता है वह बहुत अधिक धनवान होता है। उसका शरीर काफी स्वस्थ्य और और पुष्ट अंग वाला होता है। हमेशा उत्तम भोजन खाना पंसद करते हैं। ये काफी प्रसन्न मुख वाले होते हैं। इसी के कारण इनके शत्रु काफी कम होते हैं। ये काफी शांत चित्त के होते हैं और अपने माता-पिता का पूरा ध्यान रखते हैं। ये स्त्रियों के सुख से युक्त होते हैं। इसी के कारण इनके जीवन में कभी भी धन-धान्य की कमी नहीं होती है। इन्हें यशस्वी की प्राप्ति हो सकती है। अच्छी सवारियों यानी अच्छे वाहन का मालिक होता है।

रुचक राजयोग में पैदा हुआ जातक

दीर्घास्यो बहुसाहसाप्तविभव: शूरो$रिहन्ता बली

गविष्ठो रुचक प्रतोतगुणवान्‌ सेनापतिजित्वर: ।

फलदीपिका के अनुसार, रुचक राजयोग में पैद हुआ व्यक्ति का चेहरा काफी बढ़ा होता है। ये काफी साहसी होते हैं। ये अपने साहस और लगन से धन की प्राप्ति करते हैं। ये काफी साहसी, शुरवीर होते हैं, जो अपने शत्रुओं को परास्त करते हैं। इसी के कारण इनके अंदर अभिमान होते हैं और इस अभिमान के आगे वह कभी नहीं झुकते हैं। अगर ये सेनापति यानी किसी कंपनी , बिजनेस आदि में उच्च अधिकारी होते हैं, तो ये अपने गुणों के कारण काफी प्रसिद्ध, कीर्तिमान होते हैं। इसके साथ ही ये हर तरह के बिजनेस, प्रोजोक्ट आदि में सफल होते हैं।

शश राजयोग में जन्मे जातक

शशे सर्वजनः सुभृत्यबलवान् ग्रामाधिपो वा नृपो

दुर्वृत्तोऽपि परस्त्रीवित्तान्वितः सौख्यवान्।

फलदीपिका के अनुसार, शनि ग्रह के कारण बना शश राजयोग काफी प्रभावशाली माना जाता है। इस योग में जन्मा व्यक्ति काफी अधिक प्रभावशाली होता है। ये किसी गांव के प्रधान, राजा या फिर उच्च अधिकारी होता है। ये अपने अच्छे कामों के कारण जाना जाता है। ऐसे में दूसरे लोग इनकी काफी अधिक तारीफ करते हैं। किंतु वास्तव में शश योग में उत्पन्न हुए जातकों का आचरण अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति अन्य पुरुषों की तुलना में स्त्रियों से अधिक आसक्त होते हैं। हालांकि, ये लोग काफी घन और सुखी होते हैं।

भद्र राजयोग में जन्मे जातक

आयुष्मान् सुखी तीक्ष्णबुद्धिरलसः विद्वज्जनश्लाघितो भूषो भद्रकयोगजोऽतिविभवश्चास्थानकोलाहल:।

फलदीपिका के अनुसार, भद्र राजयोग में जो व्यक्ति जन्म लेता हैं, तो उस पर बुध का काफी अधिक प्रभाव होते हैं। इसी के कारण ये काफी तेज बुद्धि के होते हैं। इनका रहन-सहन काफी अच्छा होता है। ये फैशन के शौकीन होते हैं। इसी के कारण ये अपने शरीर और वस्त्र का अधिक ध्यान रखते हैं। ये काफी बुद्धिमान होते हैं। इसी के कारण विद्वान व्यक्ति इनकी प्रशंसा करता है। स्वभाव की बात करें, तो ये काफी चतुर प्रवृत्ति के होते हैं। ये राजा के सामान राजसी सुख भोगते हैं। इसके साथ ही ये काफी वैभवशाली होते हैं।

हंस राजयोग में जन्मे जातक

हंसे सद्भिरभिष्टुतः क्षितिपतिः शार्दूलबाहुर्दृढः।

शङ्खचक्रमत्स्याङ्कितः शैश्चिन्ह: पादराक्डित: शुभवपृमृष्टान्नबृग्घाधार्मिक:।

हंस राजयोग में जन्मे जातक काफी प्रभावशाली होते हैं। फलदीपिका के अनुसार हंस राजयोग में जन्मे व्यक्तियों के हाथ या पैर में शंख, कमल, मछली या फिर अंकुश का चिन्ह होते हैं, जो काफी शुभ माना जाता है। इस राजयोग में जन्मे व्यक्ति काफी प्रभावशाली होने के साथ अपने शत्रुओं को पछाड़ देते हैं। ये अपने प्रतिद्वदियों को बुरी तरह हरा देते हैं। ये कुश घास के आगे के भाग के सामना बुद्धिमान, तीव्र बृद्धि के साथ सुंदर और सौम्य होंगे। ऐसे व्यक्ति अच्छा भोजन करने वाला होता है। हर कोई इन्हें पसंद करता है और सज्जन लोग इनकी प्रशंसा करता है।

कुंडली में बन रहे हैं कई पंचमहापुरुष राजयोग

फलदीपिका के अनुसार, ऊपर पांच योग बताये गए हैं। मंगल, बृध, बृहस्पति, शुक्र, शनि इनमें से कोई ग्रह स्वराशि या उच्च राशि का होकर केंद्र में हो, तो क्रमशः यह पांचों योग बनते हैं। यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मन्त्रेचवर महाराज का कथन है कि यदि चंद्र रूग्न से केंद्र में’ भी उपयुक्त पांचों ग्रहों में कोई स्वराशि या उच्च राशि का होकर चंद्र केंद्र में हो तो साम्राज्य और सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जन्म रूग्न से केन्द्र का विचार करना बसे ही चन्द्र लग्न से भी विचार करना चाहिये। यदि कोई एक ग्रह उपयुक्त प्रकार से योग कारक हो तो मनुष्य भाग्यवान्‌ होता है। यदि दो ग्रह योग बनावें तो राजा के समान हो । तीन ग्रह योग बनाएं तो राजा हो, चार ग्रह योग बनाएं तो महाराजा हो और जिसकी कुंडली में रुचक, भद्र, हंस, मालव्य और शश ये पांचों योग हों वह इससे भी उच्च पदवी प्राप्त करता है।

कैसे पंचमाहापुरुष राजयोग होता है भंग?

ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथों में यह पंच महापुरुष योग बताए गए हैं । किंतुप मानसागरी नामक पुस्तक में इस महापुरुष योग का भंग कैसे हो जाता है यह भी लिखा है। मानसागरी कर्ता लिखते हैं कि यद्यपि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि के केन्द्र में, अपनी उच्च या राशि में स्थित होने से महापुरुष योग बताया गया है किंतु यदि जो ग्रह महापुरुष योग बना रहा है वह सूर्य या चन्द्रमा के साथ हो तो ऐसे महापुरुष योग के प्रभाव से जातक राजा (या राजतुल्य) नहीं होता है परंतु उसकी दशा या अंतर्दशा में केवल शुभ फल होता है।

डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथों और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष एक आस्था एवं पारंपरिक ज्ञान की प्रणाली है, इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भविष्यवाणी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी योग, ग्रह या कुंडली के आधार पर अपने जीवन, स्वास्थ्य, विवाह, करियर या आर्थिक मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उचित विशेषज्ञ की सलाह लें। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी एवं शास्त्रीय संदर्भ प्रस्तुत करना है।