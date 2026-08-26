Rahu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पापी ग्रह राहु एक निश्चित अवधि के बाद राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। बता दें कि इस समय राहु कुंभ राशि में विराजमान है और 1 अगस्त 2026 को अपने ही नक्षत्र शतभिषा को छोड़कर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश कर गए हैं और अब इस नक्षत्र में 10 अप्रैल 2027 तक रहेंगे। ऐसे में यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर है। आइए जानते हैं राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने से तुला राशि पर क्या असर पड़ सकता है।

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, धनुष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल है और देवता अष्टवसु माने जाते हैं। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार धनिष्ठा धन, प्रसिद्धि, सफलता और महत्वाकांक्षा से जुड़ा नक्षत्र है। ऐसे में राहु का धनिष्ठा में गोचर व्यक्ति के भीतर कुछ नया करने, जोखिम लेने और पारंपरिक रास्तों से हटकर आगे बढ़ने की इच्छा को बढ़ा सकता है।

तुला राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राहु पंचम भाव से संचरण कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में पंचम भाव को शिक्षा, संतान, रचनात्मकता, बुद्धि और प्रेम संबंधों से जुड़ा माना जाता है। इसके साथ ही पंचम भाव में रहकर राहु की दृष्टि नवम, एकादश और लग्न भाव पर पड़ रही है। ऐसे में शिक्षा, भाग्य, आय, महत्वाकांक्षा और व्यक्तित्व से जुड़े क्षेत्रों में अधिक असर देखने को मिल सकता है।

तुला राशि के जातकों में नई चीजें सीखने और कुछ अलग करने की इच्छा बढ़ सकती है। रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष अवसर लेकर आ सकता है। एक्टिंग, संगीत, गायन, फैशन, डिजाइनिंग, मॉडलिंग, फिल्म और आईटी जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले जातकों को लाभ मिल सकता है।

तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, जिन्हें कला, सौंदर्य और रचनात्मकता का कारक माना जाता है। इसलिए रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े तुला राशि के जातकों के लिए राहु का यह प्रभाव नए प्रयोग करने और अपने काम को अलग तरीके से प्रस्तुत करने में मदद कर सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए भी अपने काम को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने और वरिष्ठ अधिकारियों से पहचान हासिल करने के अवसर बन सकते हैं।

राहु के पंचम भाव से जुड़े प्रभाव के कारण प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ सकता है। हालांकि मंगल के नक्षत्र में राहु होने के कारण कभी-कभी गलतफहमी, जल्दबाजी या भावनात्मक प्रतिक्रिया की स्थिति भी बन सकती है। यदि रिश्ते में पहले से तनाव है, तो सही संवाद और अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखने से संबंधों में सुधार की संभावना बन सकती है।

धन और करियर

इस गोचर में धन और आय से जुड़े मामलों पर भी विशेष ध्यान रहेगा। राहु महत्वाकांक्षा और अधिक पाने की इच्छा को बढ़ा सकता है। तुला राशि के जातक नौकरी या व्यवसाय में आय बढ़ाने के नए रास्ते खोज सकते हैं और अपने काम करने का तरीका बदल सकते हैं। नए संपर्क और सोशल सर्कल भी बढ़ सकते हैं, जिससे करियर में नए अवसर मिलने की संभावना बन सकती है।

पंचम भाव को शेयर बाजार और सट्टा जैसे जोखिम वाले निवेशों से भी जोड़ा जाता है, इसलिए इस दौरान निवेश को लेकर आकर्षण बढ़ सकता है। हालांकि राहु भ्रम और मंगल जल्दबाजी से जुड़े माने जाते हैं। इसलिए सावधानी के साथ निवेश करें।

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इस दौरान अपने करियर, आर्थिक योजनाओं और भविष्य की रणनीति को लेकर दूसरों के दबाव में आने की बजाय सोच-समझकर निर्णय लेने की इच्छा बढ़ सकती है। नए और इनोवेटिव विचारों पर काम करने से लाभ मिल सकता है, लेकिन अति-आत्मविश्वास से बचना जरूरी होगा।

राहु के प्रभाव को सकारात्मक बनाने के उपाय

नोट: यह फलादेश सामान्य चंद्र राशि के आधार पर है। वास्तविक परिणाम व्यक्ति की जन्मकुंडली में राहु, मंगल, शुक्र, दशा-अंतर्दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।