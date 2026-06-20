हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर मौजूद पर्वत व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और जीवन की दिशा के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। इन्हीं में से एक है राहु पर्वत, जिसे रहस्यमयी घटनाओं, अचानक बदलाव, संघर्ष और असाधारण सफलता का कारक माना जाता है। हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की हथेली में राहु पर्वत मजबूत हो तो उसे जीवन में कई अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं, वहीं कमजोर या दोषपूर्ण राहु पर्वत कई चुनौतियों का संकेत भी देता है। आइए जानते हैं राहु पर्वत के शुभ और अशुभ प्रभाव…

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क्या होता है राहु पर्वत?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार राहु पर्वत हथेली के मध्य भाग में स्थित माना जाता है। यह क्षेत्र व्यक्ति की मानसिक शक्ति, संघर्ष क्षमता, जोखिम लेने की प्रवृत्ति और जीवन में आने वाले अचानक उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। राहु पर्वत का संबंध रहस्य, शोध, तकनीक, राजनीति, विदेश और अप्रत्याशित घटनाओं से भी जोड़ा जाता है।

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मजबूत राहु पर्वत के संकेत

यदि हथेली के मध्य भाग में राहु पर्वत उभरा हुआ, साफ और संतुलित दिखाई देता है, तो इसे शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों में ये खुबियां देखने को मिल सकती हैं-

कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते।

जोखिम लेने का साहस रखते हैं।

राजनीति, प्रशासन, रिसर्च और तकनीकी क्षेत्रों में सफलता पा सकते हैं।

जीवन में अचानक धन लाभ या बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

विदेशी संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना रहती है।

चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं।

मजबूत राहु पर्वत के शुभ प्रभाव

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार मजबूत राहु पर्वत व्यक्ति को भीड़ से अलग पहचान दिला सकता है। ऐसे लोग अपने दम पर सफलता हासिल करने में विश्वास रखते हैं। कई बार इन्हें जीवन में अचानक पद, प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ मिलने के योग भी बनते हैं। इनकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और कठिन समय में भी ये मानसिक रूप से स्थिर बने रहते हैं।

राहु पर्वत के अशुभ संकेत

यदि राहु पर्वत दबा हुआ हो, उस पर क्रॉस, जाल या अन्य अशुभ चिह्न बने हों, तो इसे अनुकूल नहीं माना जाता। ऐसे में व्यक्ति को इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है-

बार-बार मानसिक तनाव और भ्रम की स्थिति।

गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति।

कार्यों में अचानक बाधाएं।

शत्रुओं या विरोधियों से परेशानी।

आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव।

रिश्तों में अविश्वास या विवाद की स्थिति।

राहु पर्वत का महत्व

हस्तरेखा शास्त्र में राहु पर्वत को जीवन के संघर्ष और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। यह पर्वत बताता है कि व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना किस प्रकार करेगा और चुनौतियों से कैसे बाहर निकलेगा। मजबूत राहु पर्वत वाले लोग अक्सर अपने जीवन में असाधारण उपलब्धियां हासिल करते हैं, जबकि कमजोर राहु पर्वत व्यक्ति को तनाव और डिप्रेशन देता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से हस्तरेखा शास्त्र और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।