Rahu And Mangal Sanyog 2026: वैदिक ज्योतिष अनुसार ग्रह समय- समय पर गोचर करके अन्य ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन के साथ देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। फ्यूचर पंचांग के मुताबिक ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 23 फरवरी को दोपहर 11 बजकर 50 मिनट पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही राहु ग्रह विराजमान हैं। ऐसे में कुंभ राशि में राहु और मंगल का संयोग बनने जा रहा है। जिसका प्रभाव 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं जिन पर मंगल और राहु के संयोग का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में…

मेष राशि (Aries Zodiac)

आप लोगों के लिए मंगल और राहु का संयोग अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह संयोग आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर बनेगा। साथ ही मंगल ग्रह आपकी राशि से लग्न और अष्टम भाव के स्वामी हैं। इसलिए इस समय आपकी इनकम में वृद्धि हो सकती है। साथ ही इनकम के नए स्त्रोत बनने के स्त्रोत हैं। साथ ही निवेश से लाभ हो सकता है, लेकिन निवेश किसी बड़े की सलाह लेकर करें। साथ ही इस समय आपको मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

मकर राशि (Makar Zodiac)

मंगल और राहु का संयोग मकर राशि के जातकों को सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह संयोग आपकी राशि से धन और वाणी स्थान पर बनेगा। इसलिए इस समय आपको फंसा हुआ धन मिल सकता है। साथ ही आपकी दैनिक इनकम में वृद्धि होने के संकेत हैं। साथ ही इस समय आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, जिससे लोग इंप्रेस होंगे। वहीं व्यापारियों को अच्छे ऑर्डर आ सकते हैं, जिससे लाभ के योग बन रहे हैं। लेकिन इस समय सेहत थोड़ी नरम रह सकती है।

वृश्चिक राशि (Scorpio Zodiac)

आप लोगों के लिए मंगल और राहु का संयोग लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह संयोग आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं। साथ ही इस समय आपको पैतृक धन मिलने के संकेत बन रहे हैं। वहीं माता और ससुरालीजनों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। साथ ही इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूत देखने को मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।