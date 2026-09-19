Radha Ashtami 2026 Paran: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। आज देशभर में राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज राधा-कृष्ण की विधिवत पूजा करने के साथ व्यक्ति व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने से जीवन में खुशियों की दस्तक होती है। इसके साथ ही मान-सम्मान, प्रेम की बढ़ोतरी के साथ वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। शास्त्रों के अनुसार, राधा रानी का प्राकट्य दोपहर के समय हुआ था। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि जिस तरह श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के बाद अपने व्रत का पारण कर देते हैं। वैसे ही दोपहर के समय राधा अष्टमी के व्रत का भी पारण कर देना चाहिए। ऐसे में जानते हैं राधा अष्टमी व्रत को लेकर शास्त्रों में क्या नियम बताए गए हैं। जानिए कब और कैसे करें राधा अष्टमी के व्रत का पारण…

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कब से कब तक रहेगा राधा अष्टमी व्रत?

बता दें कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी पर व्रत रखने का विधान है। आमतौर पर हर हिंदू व्रत पूरी तिथि के हिसाब से रखा जाता है। अगर आपका सामर्थ्य है, तो पूरे 24 घंटे का व्रत रख सकते हैं। नारद पुराण के अध्याय 117, के श्लोक 42 में दिए गए श्लोक के अनुसार, अगले दिन व्रत खोलने की बात कहीं गई है।

श्लोक

मध्याह्ने पूजयित्वेनामेकभक्तं समापयेत् ।

शक्तो भक्तश्चोपवासं परेऽह्नि विधिना ततः ॥ ४२॥

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर में राधा रानी की पूजा करने के बाद सामर्थ्यवान व्यक्ति अपना उपवास जारी रखें और अगले दिन यानी नवमी तिथि को सुवाहिनी स्त्रियों को भोजन कराएं इसके साथ गुरु की प्रतिमा को भोग लगानें और फिर भोजन करके अपने व्रत का पारण करें

राधा अष्टमी के व्रत खोलने की विधि

आज राधा अष्टमी पर व्रत रखने के बाद दोपहर के समय शुभ मुहूर्त पर राधा जी का जन्मोत्सव मनाएं। इसके साथ ही पूरे दिन व्रत रखें। इसके बाद अगले दिन यानी 20 सितंबर को सुबह स्नान आदि करने के बाद राधा जी की पुन: विधिवत पूजा कर लें। इसके बाद प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल लें और कोशिश करें कि दिन में सात्विक भोजन ही करें।

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