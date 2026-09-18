Radha Ashtami Vrat Katha In Hindi (राधा अष्टमी व्रत कथा इन हिंदी): पद्म, ब्रह्मवैवर्त सहित अन्य पुराण के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। इसी के कारण हर इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। बता दें कि राधा जी का जन्म श्री कृष्ण के जन्म के ठीक 15 दिन बाद हुआ था। शास्त्रों के अनुसार, श्री कृष्ण का जन्मभाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही हुआ था। ऐसे में राधा अष्टमी के दिन रानी रानी का धूमधाम से जन्मोत्सवमनाया जाता है।

मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ राधा-श्री कृष्ण की पूजा करने से जीवन के हर एक दुख दूर हो सकता है। इसके साथ ही जीवन में खुशियों की दस्तक के साथ प्रेम बना रहता है। दांपत्य जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। ऐसे में राधा अष्टमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ आरती से पहले इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। पढ़ें राधा अष्टमी की संपूर्ण कथा…

Radha Ashtami 2026 Date: शुभ योग में राधा अष्टमी, नोट कर लें सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और आरती

राधाष्टमी का शुभ मुहूर्त (Radha Asthami 2026 Muhurat)

वैदिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि 18 सितंबर को दोपहर 1 बजे शुरू होगी और 19 सितंबर को दोपहर 3 बजकर 26 मिनट पर समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से राधाष्टमी का व्रत 19 अगस्त, शनिवार के दिन ही मनाना शुभ रहेगा। 19 सितंबर को राधा रानी की पूजा दोपहर 11 बजकर 1 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 28 मिनट तक कर सकते हैं।

राधा अष्टमी व्रत कथा (Radha Ashtmi 2026 Katha)

ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, एक समय की बात है गोलोक धाम, जहां श्रीकृष्ण अपने नित्य विहार करते हैं, वहीं राधा रानी भी श्रीकृष्ण के साथ निवास करती थीं। एक बार की बात है, जब राधा रानी कुछ समय के लिए गोलोक से दूर थीं, तब भगवान श्रीकृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे।

जब राधा जी को इस बात का समाचार मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठीं और तत्काल श्रीकृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कठोर वचन कहने लगीं। राधा रानी का यह रूप देखकर श्रीकृष्ण के परम मित्र श्रीदामा को बहुत दुःख हुआ। उन्होंने सोचा कि राधा जी ने प्रभु श्रीकृष्ण से अनुचित व्यवहार किया है। इसी कारण क्रोधवश श्रीदामा ने राधा जी को श्राप दे दिया कि”हे देवी! आपको अपने दिव्य धाम गोलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा।

यह श्राप सुनकर राधा रानी और भी क्रोधित हुईं और उन्होंने प्रतिशोध में श्रीदामा को भी श्राप दे दिया “हे श्रीदामा! तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और वहा अपने कर्मों के कारण अंततः मृत्यु को प्राप्त होगे।”

राधा जी के श्राप के फलस्वरूप श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ राक्षस के रूप में हुआ। यही शंखचूड़ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसे बाद में भगवान शिव ने युद्ध में पराजित किया। उधर, जब राधा जी क्रोधावस्था में पहुंचीं, तब उनकी सखी विरजा यह दृश्य देखकर अत्यंत व्यथित हुईं और वहां से चली गईं। वे जाकर नदी स्वरूप में परिवर्तित हो गईं।

श्रीदामा और राधा जी के बीच चले श्राप की इस लीला के बाद भगवान श्रीकृष्ण ने राधा जी को समझाते हुए कहा कि प्रिये! अब आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। वहां आप वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति देवी की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी।

सांसारिक दृष्टि से आपका विवाह रायाण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंशावतार होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया स्वरूप में रहेंगी, परंतु हमें वहां वियोग और मिलन दोनों की लीला का अनुभव करना होगा। भगवान श्रीकृष्ण के वचनों के पश्चात योगमाया ने कीर्ति देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जब कीर्ति देवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थीं। कलावती के गर्भ में वायु था और माया के प्रभाव से उस वायु का प्रसव हुआ और उसी क्षण राधा रानी कन्या स्वरूप में प्रकट हो गईं। इस प्रकार, देवी राधा का दिव्य अवतरण पृथ्वी पर हुआ और वे वृषभानु जी की लाडली पुत्री के रूप में बरसाना धाम में पली-बढ़ीं।

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