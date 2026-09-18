Radha Ashtami 2026 Shubh Muhurat: हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बरसाने में राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। इसी के कारण हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस साल राधा अष्टमी 19 सितंबर 2026, शनिवार को है। इस दिन पूरी श्रद्धा, भक्ति के साथ राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके साथ ही साधक व्रत भी रखने हैं। राधा अष्टमी पर राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए। इससे सुख-समृद्धि, खुशहाली, धन-संपत्ति का आशीर्वाद मिल सकता है। आइए जानते हैं राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और आरती…

राधा अष्टमी 2026 तिथि (Radha Astami 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज यानी 18 सितंबर को दोपहर 1 बजे शुरू होगी और 19 सितंबर को दोपहर 3 बजकर 26 मिनट पर समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से राधाष्टमी का व्रत 19 अगस्त, शनिवार के दिन ही मनाना शुभ रहेगा।

राधाष्टमी 2026 शुभ मुहूर्त (Radha Astami 2026 Shubh Muhurat)

राधाष्टमी पूजन मुहूर्त- दोपहर 11 बजकर 1 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 28 मिनट तक

राधा अष्टमी 2026 पूजा विधि (Radha Astami 2026 Puja Vidhi)

राधा अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ-सुथरे वस्त्र धारण कर लें। अगर आप व्रत रख रहे हैं, तो हाथ में फूल, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प ले लें। इसके बाद पूजा आरंभ करें। सबसे पहले एक बड़े पात्र में राधा रानी की मूर्ति रखकर पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी में लाल रंग का वस्त्र बिछाकर राधा रानी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद उन्हें फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम आदि चढ़ाने के साथ भोग में खीर या फिर कोई मिठाई खिलाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर विधिवत राधा रानी के मंत्र, कथा, चालीसा करने के बाद विधिवत तरीके से आरती कर लें। अंत में भूल-चूक के लिए माफी मांग लें। दिनभर फलाहारी व्रत रखने के बाद दूसरे दिन विधिवत पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर दें।

आरती श्री राधाजी की (Radha Rani Ji Aarti)

आरती राधाजी की कीजै।

कृष्ण संग जो कर निवासा, कृष्ण करे जिन पर विश्वासा।

आरती वृषभानु लली की कीजै। आरती…

कृष्णचन्द्र की करी सहाई, मुंह में आनि रूप दिखाई।

उस शक्ति की आरती कीजै। आरती…

नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई, यमुना तट पर रास रचाई।

आरती रास रसाई की कीजै। आरती…

प्रेम राह जिनसे बतलाई, निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई।

आरती राधाजी की कीजै। आरती…

दुनिया की जो रक्षा करती, भक्तजनों के दुख सब हरती।

आरती दु:ख हरणीजी की कीजै। आरती…

दुनिया की जो जननी कहावे, निज पुत्रों की धीर बंधावे।

आरती जगत माता की कीजै। आरती…

निज पुत्रों के काज संवारे, रनवीरा के कष्ट निवारे।

आरती विश्वमाता की कीजै। आरती राधाजी की कीजै..

राधा अष्टमी पर करें इन मंत्रों का जाप (Radha Ashtami Matra)

राधा-कृष्ण महामंत्र (युगल मंत्र)

राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे।राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे।।

मनोकामना पूर्ति राधा-कृष्ण मंत्र

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते राधाप्रियाय राधा-रमणाय ।

गोपीजनवल्लभाय ममाभीष्टं पूरय पूरय हुं फट् स्वाहा ।। “

राधा जी मंत्र

ॐ ह्रीं श्रीराधायै स्वाहा”

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