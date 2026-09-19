Radha Ashatmi 2026। Radha Rani Bhajan। Radhe Radhe Japo Chale Aayege Bihari lyrics In Hindi: हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी का जन्मोत्सव देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार, राधा रानी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। राधा रानी को प्रेम, कोमलता, करुणा की देवी कहा जाता है। ऐसे में इस दिन राधा रानी की पूजा करने के साथ-साथ उनका भजन करने से वह अति प्रसन्न होती हैं। इसलिए राधा जी की जन्मोत्सव के समय इन भजन को गा सकते हैं। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी सहित अन्य भजन के लिरिक्स इन हिंदी…

Radha Ashtami 2026 Date: शुभ योग में राधा अष्टमी, नोट कर लें सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और आरती

भजन- राधे राधे जपो (Radhe Radhe Japo Chale Aayenge Bihari Lyrics In Hindi)

राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी।

राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी,

राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी,

आएँगे बिहारी चले आएंगे बिहारी,

राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी।।

राधा मेरी चंदा,चकोर है बिहारी,

राधा मेरी चंदा,चकोर है बिहारी,

राधे राधे रटो चले आएँगे बिहारी।।

राधा रानी मिश्री,तो स्वाद है बिहारी,

राधा रानी मिश्री,तो स्वाद है बिहारी,

राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।।

राधा रानी गंगा,तो धार है बिहारी,

राधा रानी गंगा,तो धार है बिहारी,

राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।।

राधा रानी तन है तो,प्राण है बिहारी,

राधा रानी तन है तो,प्राण है बिहारी,

राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।।

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राधा रानी सागर,तरंग है बिहारी,

राधा रानी सागर,तरंग है बिहारी,

राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।।

राधा रानी मोहनी,तो मोहन बिहारी,

राधा रानी मोहनी,तो मोहन है बिहारी,

राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।।

राधा मेरी गोरी तो,सांवरे बिहारी,

राधा मेरी गोरी तो,सांवरे बिहारी,

राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।।

राधा रानी भोली भाली ,चंचल बिहारी,

राधा रानी भोली भाली ,चंचल बिहारी,

राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।।

राधा रानी नथनी,तो कंगन बिहारी,

राधा रानी नथनी,तो कंगन बिहारी,

राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।।

राधा रानी मुरली,तो तान है बिहारी,

राधा रानी मुरली,तो तान है बिहारी,

राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।।

राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी,

राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी,

आएँगे बिहारी चले आएंगे बिहारी,

राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी।।

भजन- मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना (Meri Vinti Yahi hai Radha Rani Lyrics In Hindi)

मेरी विनती यही है राधा रानी,

कृपा बरसाए रखना,

हे महारानी कृपा बरसाए रखना,

हे राधारानी कृपा बरसाए रखना।

मुझे तेरा ही सहारा महारानी,

चरणो से लिपटाये रखना,

कृपा बरसाए रखना,

हे महारानी कृपा बरसाए रखना,

हे राधारानी कृपा बरसाए रखना।।

छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे,

किशोरी तेरे दर पे आ गया,

मैंने तुमको पुकारा बृजरानी,

की जग से बचाये रखना,

कृपा बरसाए रखना,

हे महा रानी कृपा बरसाए रखना,

हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना,

श्री राधा श्री राधा श्री राधा,

श्री राधा श्री राधा श्री राधा,

श्री राधा श्री राधा श्री राधा।।

इन स्वासो की माला पे में,

सदा ही तेरा नाम सिमरूं,

लागि लगन श्री राधा नाम वाली,

लगन ये लगाये रखना,

कृपा बरसाए रखना,

हे महा रानी कृपा बरसाए रखना,

हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना,

श्री राधा श्री राधा श्री राधा,

श्री राधा श्री राधा श्री राधा,

श्री राधा श्री राधा श्री राधा।।

तेरे नाम के रंग में रंग के,

मैं डोलूं बृज गलियन में,

कहें चित्र विचित्र श्यामा प्यारी,

वृंदावन बसाये रखना,

कृपा बरसाए रखना।

हे महा रानी कृपा बरसाए रखना,

हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना,

श्री राधा श्री राधा श्री राधा,

श्री राधा श्री राधा श्री राधा,

श्री राधा श्री राधा श्री राधा।।

मेरी विनती यही है राधा रानी,

कृपा बरसाए रखना,

हे महा रानी कृपा बरसाए रखना,

हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना।

हो मुझे तेरा ही सहारा महारानी,

चरणो से लिपटाये रखना,

कृपा बरसाए रखना,

हे महा रानी कृपा बरसाए रखना,

हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना।।

भजन- मिश्री से मिठो नाम हमारी राधा रानी को।

मिशरी से मिठो नाम, हमारी राधा रानी को, राधा रानी को,

हमारी श्यामा प्यारी को, मिशरी ते मिठो नाम, हमारी राधा रानी को।।

बाबा है वृषभान कुंवर जी, मैया कीरति, बाबा है वृषभान कुंवर जी,

मैया कीरति, ब्रज में बरसानो धाम, हमारी राधा रानी को,

मिशरी ते मिठो नाम, हमारी राधा रानी को।

राधा रानी को, हमारी श्यामा प्यारी को,

मिशरी ते मिठो नाम, हमारी राधा रानी को।।

तीन लोक चौदह भवनो की, स्वामिनी श्यामा जु,

तीन लोक चौदह भवनो की, स्वामिनी श्यामा जु,

चरणन को चाकर श्याम, हमारी राधा रानी को,

मिशरी ते मिठो नाम, हमारी राधा रानी को।

राधा रानी को, हमारी श्यामा प्यारी को,

मिशरी ते मिठो नाम, हमारी राधा रानी को।।

राधा राधा जपने से, भव बाधा कट जाती,

राधा राधा जपने से, भव बाधा कट जाती,

दुःख दूर करन को काम, हमारी राधा रानी को,

मिशरी ते मिठो नाम, हमारी राधा रानी को।

राधा रानी को, हमारी श्यामा प्यारी को,

मिशरी ते मिठो नाम, हमारी राधा रानी को।।

ब्रम्हा विष्णु शिव शंकर, सनकादिक ध्यान धरे,

ब्रम्हा विष्णु शिव शंकर, सनकादिक ध्यान धरे,

गुण गावे ‘तोताराम’, हमारी राधा रानी को,

मिशरी ते मिठो नाम, हमारी राधा रानी को।

राधा रानी को, हमारी श्यामा प्यारी को,

मिशरी ते मिठो नाम, हमारी राधा रानी को।।

मिशरी से मिठो नाम, हमारी राधा रानी को,

राधा रानी को, हमारी श्यामा प्यारी को,

मिशरी ते मिठो नाम, हमारी राधा रानी को।।

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