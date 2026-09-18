Radha Ashtami 2026 Niyam: पंचांग के अनुसार, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा जी का प्राकट्य हुआ था। किशोरी जी का जन्म श्री कृष्ण जन्मोत्सव के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन राधा-कृष्ण की सच्चे मन से पूजा करने से जीवन में सुख-शांति, प्रेम, खुशहाली के साथ वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। इस खास मौके पर बरसाना सहित मथुरा-वृंदावन में धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन राधा-कृष्ण की पूजा करने के साथ-साथ कुछ नियमों का भी पालन करना चाहिए, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो। आइए जानते हैं राधा अष्टमी के दिन किन कामों को करना चाहिए और किन कामों को करने की मनाही होती है।

राधा अष्टमी पर करें काम

राधा के साथ करें कृष्ण जी की पूजा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, राधा अष्टमी के दिन केवल किशोरी जी की पूजा नहीं करना चाहिए। हमेशा राधा-कृष्ण की पूजा करनी चाहिए।

तामसिक भोजन का सेवन

राधा अष्टमी के दिन लहसुन-प्यार से लेकर मांस-मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे क्रोध प्रवृत्ति बढ़ सकती हैं, जिससे राधा रानी के नाम जप पर असर पड़ सकता है। इसलिए इस दिन इन चीजों का सेवन बिल्कुल भी न करें।

क्रोध, वाद-विवाद से रहें दूर

राधा अष्टमी के दिन किसी को बुरा न बोले और किसी से बेकार में वाद-विवाद न करें।

अशुद्ध या बासी चीजों का इस्तेमाल

राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा करते समय बासी फूल या अन्य चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए।

राधा अष्टमी पर क्या करें

राधा अष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण कर लें।

अगर आप व्रत रख रहे हैं, तो राधा रानी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प अवश्य लें। बिना संकल्प के व्रत पूर्ण नहीं होता है।

अगर आपने व्रत रखा है, तो फलाहारी या फिर सात्विक भोजन करें।

राधा रानी की विधिवत पूजा करने के साथ कथा पढ़ें।

दिनभर राधे-राधे या फिर राधे-कृष्ण मंत्र का जाप करें।

घर के मंदिर पर घी का दीपक जलाने के साथ भजन-कीर्तन करें।

राधा अष्टमी को दान देना शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान अवश्य दें।

अगर आप व्रत रख रहे हैं, तो परंपरा के अनुसार पारण करें और सात्विक भोजन से ही व्रत खोले।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।