Kab Hai Radha Ashtami 2026: राधा अष्टमी का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। यह पर्व राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। मान्यता है कि इस दिन राधा रानी की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और भक्तों को श्रीराधा-कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। राधा अष्टमी के दिन बरसाना सहित देशभर के राधा-कृष्ण मंदिरों में विशेष पूजा, भजन-कीर्तन और उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस साल राधा अष्टमी का त्योहार 19 सितंबर को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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कब है राधा अष्टमी 2026 (Kab Hai Radha Ashtami 2026)

फ्यूचर पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 18 सितंबर, शुक्रवार को दोपहर 1 बजकर 2 मिनट पर होगी। वहीं, अगले दिन यानी 19 सितंबर, शनिवार के दिन दोपहर के 3 बजकर 28 मिनट तक अष्टमी तिथि व्याप्त रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, 19 सितंबर को राधा अष्टमी मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत करना भी शास्त्र सम्मत होगा।

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राधा अष्टमी शुभ मुहूर्त

शुभ चौघड़िया : सुबह 7 बजकर 39 मिनट से 9 बजकर 11 मिनट तक

सुबह 7 बजकर 39 मिनट से 9 बजकर 11 मिनट तक लाभ चौघड़िया : दोपहर में 1 बजकर 46 मिनट से 3 बजकर 18 मिनट तक

दोपहर में 1 बजकर 46 मिनट से 3 बजकर 18 मिनट तक अमृत चौघड़िया : दोपहर में 3 बजकर 18 मिनट से 4 बजकर 50 मिनट तक

दोपहर में 3 बजकर 18 मिनट से 4 बजकर 50 मिनट तक लाभ चौघड़िया : शाम को 6 बजकर 22 मिनट से 7 बजकर 50 मिनट तक

राधा अष्टमी की पूजा-विधि

राधा अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ- सुथरे वस्त्र धारण करके पूजा स्थान की सफाई करें। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर राधा रानी और श्रीकृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। सबसे पहले दीपक जलाकर गणेश जी का स्मरण करें। इसके बाद राधा रानी को पंचामृत या गंगाजल से स्नान कराकर सुंदर वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। उन्हें फूल, माला, रोली, अक्षत, धूप, दीप और भोग अर्पित करें। इसके बाद राधा रानी और श्रीकृष्ण की पूजा करते हुए “राधे राधे” नाम का जाप करें और राधा अष्टमी की कथा का पाठ करें। सबसे बाद में आरती करें और प्रसाद परिवार के सदस्यों में बांटें।

भगवान नारायण द्वारा श्रीराधा की स्तुति

1-नमस्ते परमेशानि रासमण्डलवासिनी।

रासेश्वरि नमस्तेऽस्तु कृष्ण प्राणाधिकप्रिये।।

2- ऊं ह्नीं राधिकायै नम:।

3- ऊं ह्नीं श्रीराधायै स्‍वाहा।

श्री राधा रानी की आरती

आरती श्री वृषभानु लली की, मंजुल मूर्ति मोहन ममता की ॥

त्रिविध तापयुत संसृति नाशिनि, विमल विवेकविराग विकासिनि।

पावन प्रभु पद प्रीति प्रकाशिनि, सुन्दरतम छवि सुन्दरता की ॥

॥ आरती श्री वृषभानु लली की… ॥

मुनि मन मोहन मोहन मोहनि, मधुर मनोहर मूरति सोहनि।

अविरल प्रेम अमिय रस दोहनि, प्रिय अति सदा सखी ललिता की ॥

॥ आरती श्री वृषभानु लली की… ॥

संत संत सेव्य सत मुनि जन की, आकर अमित दिव्य गुण गण की।

आकर्षक श्री कृष्ण तन मन की, अति अमूल्य संपत्ति समता की ॥

॥ आरती श्री वृषभानु लली की… ॥

कृष्णात्मिका कृष्ण सहचारणी, जग जननी जग दुख निवारणी।

आदि अनादि शक्ति विभवार्णि, छबि नवरंग नवीन वरता की ॥

॥ आरती श्री वृषभानु लली की, मंजुल मूर्ति मोहन ममता की ॥

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