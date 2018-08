Happy Raksha Bandha Rakhi 2018 Wishes Images HD, Quotes, GIF Pics, Messages, SMS, Status, Greetings Card, Wallpaper, Photos, Pictures, Whatsapp and Facebook Messages, Shayari in Hindi: 26 अगस्त, 2018 (रविवार) को रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। हर भाई-बहन के लिए रक्षा बंधन का त्योहार बेहद खास होता है। यह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हिन्दू पंचांग के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई बहन की रक्षा करने का वचन और उपहार देता है। अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो जो भाई बहन एक दूसरे से दूर हैं और रक्षाबंधन के दिन नहीं मिल सकते, वो सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को राखी की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

अपने भाई-बहन के साथ ही अगर आप अपने चचेरे भाई-बहनों, दोस्तों, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को रक्षा बंधन की बधाई खूबसूरत वॉलपेपर के साथ भेजकर देना चाहते हैं तो पेश है आपके लिए रक्षा बंधन के HD Wallpaper और Greetings। अब खास अंदाज में बधाई संदेश भेजकर करें विश।

प्रीत के धागों के बंधन में,

स्नेह का उमड़ रहा संसार.

सारे जग में सबसे सच्चा,

होता भाई बहन का प्यार।

रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

आसमान पर सितारे है जितने, उतनी जिंदगी हो तेरी,

किसी की नज़र न लगे, दुनिया की हर ख़ुशी हो तेरी,

रक्षाबंधन के दिन भगवान से बस यह दुआ है, मेरी!

रक्षा बंधन का हार्दिक अभिनन्दन!

याद है हमें वो हमारा बचपन,

वो लड़ना, वो झगड़ना और वो मना लेना,

यही होता है भाई बहन का प्यार,

और इसी प्यार को बढ़ाने आया है,

रक्षा बंधन का त्यौहार।

रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

रुपया पैसा कुछ ना चाहूं,

बोले मेरी राखी है,

आशीर्वाद मिले भैया का,

बस इतना ही काफी है.

हैप्पी रक्षा बंधन।

कोई बहन भाई के संग

राखी के रंग में मनंग

कोई लिखकर पंक्ति चार

रोली टीके संग प्यार

भेजे सात समंदर पार

आया राखी का त्यौहार

Happy Raksha Bandhan

