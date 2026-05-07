दिव्य धाम की सीराज में आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान प्रदेश के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर मंदिर के बारे में, पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और दुर्लभ ब्रह्मा मंदिरों में गिना जाता है। क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, लेकिन उनके मंदिर बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे में पुष्कर का यह प्राचीन मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है। हर साल यहां लाखों भक्त दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। खासतौर पर कार्तिक पूर्णिमा और पुष्कर मेले के दौरान इस मंदिर की भव्यता देखने लायक होती है। भारत में ब्रह्मा को समर्पित एकमात्र मंदिर होने के कारण, यह हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। लाल शिखर और हंस की छवि इस मंदिर के पहचान चिह्न हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान ब्रह्मा की चतुर्मुखी मूर्ति है।

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ब्रह्मा मंदिर का इतिहास

मान्यता के अनुसार, भगवान ब्रह्मा ने इसी स्थान पर यज्ञ किया था। कहा जाता है कि यज्ञ के दौरान कमल का फूल पृथ्वी पर गिरा और उस स्थान से जल की धारा निकली, जिसे आज पुष्कर सरोवर के नाम से जाना जाता है। मुख्य मंदिर को 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी शैली में बनी हुई है, जिसमें संगमरमर और पत्थरों की सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। मंदिर में भगवान ब्रह्मा की चार मुख वाली प्रतिमा स्थापित है, जो चारों वेदों का प्रतीक मानी जाती है।

धार्मिक महत्व

ब्रह्मा मंदिर हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहां दर्शन करने और पुष्कर सरोवर में स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक महीने में यहां स्नान और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस मंदिर में पूजा करने से सुख-समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है।

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कैसे पहुंचे पुष्कर मंदिर

पुष्कर मंदिर से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट किशनगढ़ एयरपोर्ट और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहीं अजमेर जंक्शन सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जो देश के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि अजमेर से पुष्कर की दूरी करीब 15 किलोमीटर है। यहां बस, टैक्सी और निजी वाहन से आसानी से पहुंचा जा सकता है।

डिस्क्लेमर- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, लोक कथाओं और सामान्य स्रोतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक एवं सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करना है। किसी भी मान्यता या परंपरा को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ या जानकार की सलाह अवश्य लें। स्थान, यात्रा और दर्शन से जुड़ी जानकारी समय के अनुसार बदल सकती है, इसलिए यात्रा से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी जरूर प्राप्त करें।