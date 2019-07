उड़ीसा के पुरी में आज बहुड़ा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के तहत भगवान श्री जगन्नाथ जी, भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने रथ में बैठकर गुंडिचा मंदिर से अपनी यात्रा आरंभ कर चुके हैं। यात्रा का समापन श्री मंदिर जाकर होगा। देश-विदेश से लाखों भक्तजन बहुड़ा यात्रा के लिए पुरी में एकत्रित होते हैं। रथयात्रा की तरह ही बाहुड़ा यात्रा में भी लाखों-करोड़ों भक्त भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं।

इस दिन की यह मान्यता है कि इस दिन भगवान बलभद्र, भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा गुंडिचा मंदिर से श्री मंदिर तक अपने रथ पर बैठकर यात्रा करते हैं। श्री जगन्नाथ पंजिका के अनुसार नवमी के दिन सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक लाखों भक्तों ने गुंडिचा मंदिर में दर्शन किए थे।

