Pukhraj Stone Benefits: ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि हर रत्न का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। इन्हीं में एक खास रत्न है पुखराज, जिसे देवगुरु बृहस्पति का रत्न माना जाता है। पीले रंग का यह रत्न सुख-समृद्धि, ज्ञान, विवाह, धन और भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर या अशुभ स्थिति में होते हैं, उन्हें पुखराज धारण करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि सही विधि और कुंडली के अनुसार पुखराज पहनने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आइए जानते हैं पहनने की विधि और लाभ…

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किन राशियों के लिए शुभ माना जाता है पुखराज?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए पुखराज विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि इन दोनों राशियों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके अलावा मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए भी कुछ विशेष कुंडली स्थितियों में यह रत्न लाभकारी माना जाता है।

धनु राशि: पुखराज पहनने से भाग्य, करियर और शिक्षा में सकारात्मक परिणाम मिलने की मान्यता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है।

मीन राशि: इस राशि के जातकों के लिए पुखराज आर्थिक स्थिति, आत्मविश्वास और वैवाहिक जीवन के लिहाज से शुभ माना जाता है।

मेष राशि: कुंडली में गुरु की स्थिति अनुकूल होने पर यह रत्न करियर में तरक्की और मान-सम्मान से जोड़ा जाता है।

कर्क राशि: पुखराज को सुख-सुविधाओं, ज्ञान और आर्थिक उन्नति के लिए लाभकारी माना जाता है।

सिंह राशि: इस राशि के जातकों को पुखराज से भाग्य का साथ और कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा मिलने की मान्यता है।

हालांकि, केवल राशि देखकर पुखराज नहीं पहनना चाहिए। जन्मकुंडली में बृहस्पति की स्थिति और उनके स्वामित्व वाले भावों का विश्लेषण जरूरी है।

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पुखराज पहनने के क्या हैं लाभ?

ज्योतिष अनुसार, पुखराज धारण करने से ज्ञान, बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसे धन-संपत्ति, करियर में तरक्की, विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने और पारिवारिक सुख-समृद्धि से भी जोड़कर देखा जाता है। विद्यार्थियों के लिए भी इसे एक शुभ रत्न माना जाता है। हालांकि, इन लाभों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसलिए इसे ज्योतिषीय आस्था और परंपरा के रूप में ही देखना चाहिए।

पुखराज धारण करने की विधि

वैदिक के अनुसार, पुखराज को सोने की अंगूठी में जड़वाकर दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करना शुभ माना जाता है। इसे गुरुवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद धारण करने की परंपरा है। अंगूठी को गंगाजल और दूध से शुद्ध करके भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। इसके बाद ‘ॐ बृं बृहस्पतये नमः’ मंत्र का 108 बार जाप करें और श्रद्धापूर्वक अंगूठी धारण करें। शुभ मुहूर्त और सही समय के लिए ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना उचित रहता है।

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किन बातों का रखें ध्यान?

हर व्यक्ति के लिए पुखराज शुभ नहीं होता। यदि कुंडली में गुरु अशुभ स्थिति में हो या किसी विशेष योग के कारण यह रत्न अनुकूल न हो, तो इसे धारण करने से अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकते। इसलिए बिना कुंडली का विश्लेषण कराए केवल सामान्य जानकारी के आधार पर पुखराज धारण नहीं करना चाहिए।