Rakhi 2018, Raksha Bandhan 2018 Puja Vidhi, Shubh Muhurat, Timings, Time, Procedure, Puja Thali: Know the Pooja Time or Muhurat for Rakhi in India: आज पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है।आज के दिन बहन अपने भाईयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानि की राखी बांधकर ईश्वर से उनकी रक्षा करने की प्रार्थना करती है। वहीं, भाई भी अपनी बहन की सुरक्षा का वचन देता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह त्योहार हर भाई-बहन के लिए बेहद खास होता है।

ऐसा माना गया है कि श्रवण नक्षत्र में बांधा गया रक्षासूत्र अमरता, निडरता, स्वाभिमान, कीर्ति, उत्साह एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाला होता है।पुराणों में देवताओं या ऋषियों द्वारा जिस रक्षासूत्र बांधने की बात की गई हैं वह धागे की बजाय कोई मंत्र या गुप्त सूत्र भी हो सकता है। धागा केवल उसका प्रतीक है। रक्षासूत्र बांधते समय एक श्लोक पढ़ा जाता है जो इस प्रकार है-

Happy Raksha Bandhan Wishes Messages, SMS, Shayari in Hindi

येन बद्धो बलि: राजा दानवेंद्रो महाबल:।

तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मा चल मा चल।

अर्थ: जिस रक्षासूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूं। हे रक्षे (राखी), तुम अडिग रहना। अपने रक्षा के संकल्प से कभी भी विचलित मत होना।

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त: भाई की दीर्घायु और खुशियों की कामना एक शुभ मुहूर्त में की जाए तो सारे कष्ट दूर होते हैं। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक रक्षा बंधन 2018 राखी बांधने का शुभ मुहूर्त = 05:59 से 17:25 तक। सावन माह की पूर्णिमा तिथि 25th अगस्त 2018, शनिवार 15:16 से प्रारंभ होगी। जिसका समापन 26th अगस्त 2018, रविवार 17:25 पर होगा।

– मुहूर्त की अवधि: 11 घंटे 26 मिनट।

– रक्षाबंधन मुहूर्त दोपहर: 13:39 से 16:12 तक।

– मुहूर्त की अवधि: 02 घंटे 33 मिनट।

– रक्षा बंधन के दिन भद्रा सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाएगी।

पूजा की थाली ऐसे तैयार करें: बहनें सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करके नए कपड़े पहनती हैं। इसके बाद पीतल की थाली में राखी, कुमकुम, हल्दी, चावल के दाने और मिठाई रखती हैं। इसके बाद बहन, भाई की पूजा करती हैं। सबसे पहले बहनें भाई को तिलक कर उसकी आरती करती है, उसके बाद उस पर अक्षत फेंकते हुए मंत्र पढ़ती हैं और फिर उनकी कलाई को रेशम के धागे से सजाती हैं। इसके बाद दोनों एक-दूसरे को मिठाई खिलाक मुंह मीठा करते हैं।

रक्षाबंधन पर क्यों रखा जाता है वर्त: हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक, रक्षाबंधन की पूजा तक भाई और बहन को वर्त रखना आवश्यक होता है। माना जाता है कि भाई और बहन के खाली पेट पूजा करने से पूजा सफल होती है और वादे पूरे होते हैं। इसके अलावा राखी बांधने के बाद भाई या बहन दोनों में से जो भी छोटा होता है उसे आशीर्वाद लेना होता है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App