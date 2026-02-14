Mahashivratri 2026 Puja Samagri List: महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को समर्पित सबसे पावन दिनों में से एक माना जाता है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाने वाला यह उत्सव इस बार 15 फरवरी 2026 को पड़ेगा। माना जाता है कि इस रात शिव और शक्ति का दिव्य मिलन हुआ था, इसलिए इसे आध्यात्मिक ऊर्जा की सबसे शक्तिशाली रात भी कहा जाता है। इस दिन व्रत, जप, ध्यान और विधि-विधान से पूजा करने पर जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं कि इस दिन विधि-विधान से की गई पूजा से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार, महाशिवरात्रि की पूजा कुछ विशेष पूजन सामग्रियों के बिना अधूरी मानी जाती है। अगर आप भी महाशिवरात्रि 2026 पर भगवान शिव की पूजा करने जा रहे हैं, तो पूजा शुरू करने से पहले इन जरूरी सामग्रियों की पूरी लिस्ट जरूर जान लें, ताकि आपकी पूजा पूर्ण फलदायी हो।

महाशिवरात्रि 2026 पूजन सामग्री लिस्ट ( Mahashivratri Pujan Samagri List )

बेलपत्र

रक्षा सूत्र

भांग

शिव पार्वती की प्रतिमा और शिवलिंग

नारियल

सिंदूर

पीली सरसों

भस्म

मिट्टी के दीपक 5 या 11

केसर

लौंग

सुपारी

इलायची

माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान

माता पार्वती के लिए वस्त्र

शिव परिवार सभी के लिए वस्त्र

भगवान शिव के लिए वस्त्र और अंगोछा

जनेऊ

पान के पत्ते

गुलाब जल

भोग के लिए मिठाई और फल

हवन सामग्री

शिवलिंग के अभिषेक के लिए गाय का दूध

आम का पल्लव

पीला कपड़ा

अक्षत

जौ

तिल

कुमकुम

शहद

गंगाजल

महाशिवरात्रि का धार्मिक महत्व

शिवपुराण में महाशिवरात्रि व्रत की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। ग्रंथों के अनुसार, जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं और विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं तथा अंत में भक्त को शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन पूरे मनोयोग, सही पूजा विधि और आवश्यक पूजन सामग्री के साथ भोलेनाथ की आराधना करना अत्यंत फलदायी माना गया है।

डिस्क्लेमर: “इस लेख में दी गई जानकारी शिव पुराण और प्रचलित धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पूर्ण सत्यता और परिणामों की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी विधि या उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।”