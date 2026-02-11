Premanand Maharaj Quotes: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने हर काम, हर खुशी और हर उपलब्धि को दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं। सोशल मीडिया के दौर में तो मानो सब कुछ सार्वजनिक करना एक आदत बन गई है। लेकिन संत-महात्माओं की शिक्षा इससे बिल्कुल अलग होती है। प्रसिद्ध कथावाचक और संत प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचनों में अक्सर जीवन से जुड़ी ऐसी गहरी बातें बताते हैं, जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती हैं। उन्होंने कहा है कि जीवन की कुछ बातें ऐसी होती हैं, जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अगर इनका दिखावा किया जाए तो भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं वे चार बातें कौन-सी हैं, जिन्हें हमेशा दूसरों से गुप्त रखना चाहिए।

भजन और भक्ति को रखें गुप्त

प्रेमानंद महाराज के अनुसार, ईश्वर की भक्ति सबसे पवित्र और निजी भावना होती है। भगवान का नाम जपना, ध्यान करना और साधना करना आत्मा की शांति के लिए होता है, न कि लोगों को दिखाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति अपने भजन, पूजा या तपस्या का प्रदर्शन करता है तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव कम हो जाता है। महाराज कहते हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम जितना छिपाकर रखा जाएगा, वह उतना ही बढ़ेगा। जब भक्ति दिखावे का रूप ले लेती है तो उसमें अहंकार आ जाता है और जहां अहंकार है, वहां सच्ची भक्ति नहीं टिकती।

भोजन

प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि भोजन हमेशा शांत मन से और संयम के साथ करना चाहिए। आजकल लोग क्या खा रहे हैं, कहां खा रहे हैं, यह भी दिखावा करने लगे हैं। लेकिन भोजन का दिखावा तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। जब हम भोजन को प्रदर्शन का माध्यम बना लेते हैं, तो उसका पवित्र भाव खत्म हो जाता है। खाना शरीर और आत्मा को संतुलित रखने के लिए है, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए। इसलिए अपने खान-पान की आदतों को सरल और निजी रखें।

धन और संपत्ति का न करें प्रदर्शन

धन जीवन की जरूरत है, लेकिन इसका दिखावा जीवन में कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। प्रेमानंद महाराज का मानना है कि धन का प्रदर्शन ईर्ष्या, द्वेष और लालच को बढ़ाता है। जब लोग आपकी संपत्ति या आय के बारे में ज्यादा जान जाते हैं, तो उनके मन में नकारात्मक भाव आ सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति का ज्यादा प्रचार करते हैं, वे मानसिक शांति खो बैठते हैं। धन जितना शांत और गुप्त रहेगा, उतना ही सुरक्षित रहेगा।

सच्ची मित्रता

प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि सच्ची दोस्ती का प्रदर्शन करने से उसमें दरार आ सकती है। जब लोग अपने मित्रों के साथ संबंधों का दिखावा करते हैं, तो दूसरों की नजर और जलन उस रिश्ते को प्रभावित कर सकती है। सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा हो, न कि केवल तस्वीरों और पोस्ट में दिखे। इसलिए अपनी सच्ची मित्रता को दिल में रखें।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।