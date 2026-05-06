मई माह में पड़ने वाला गुरु प्रदोष व्रत भगवान भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है। जब प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन आता है, तो उसे गुरु प्रदोष कहा जाता है। वही मान्यता है इस दिन व्रत रखने से ज्ञान, धन, संतान सुख और वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। इस दिन प्रदोष काल में शिव-पार्वती की पूजा-अर्चना करने का विधान है। वहीं धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से गुरु ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। यहां हम बात करने जा रहे हैं गुरु प्रदोष व्रत के बारे में, जो 14 मई को रखा जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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गुरु प्रदोष व्रत की तिथि

त्रयोदशी तिथि का आरंभ: 14 मई 2026 सुबह में 11 बजकर 21 मिनट पर

त्रयोदशी तिथि का अंत: 15 मई को सुबह में 8 बजकर 32 मिनट पर

गुरु प्रदोष व्रत 14 तारीख को ही करना शास्त्र सम्मत है। शास्त्रों के अनुसार, शाम के समय जब भी त्रयोदशी तिथि रहती है तो उस दिन ही प्रदोष व्रत किया जाता है। इसलिए 14 तारीख को ही गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा।

गुरु प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त

प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त: शाम में 5 बजकर 22 मिनट से शाम में 7 बजकर 4 मिनट तक

गुरु प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व

प्रदोष व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा- अर्चना करने से से व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाएं दूर होने की मान्यता है। साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। वहीं विशेष रूप से गुरुवार का दिन बृहस्पति ग्रह से जुड़ा होता है, जो ज्ञान, धर्म और भाग्य का कारक माना जाता है। इसलिए इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से व्यक्ति को विद्या, सम्मान, धन और संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है।

शास्त्रों में प्रदोष व्रत के कुछ नियम बताएं गए हैं। आपको बता दें कि प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। ऐसा करने से व्रत करने वालों को पूर्ण फल मिलता है। साथ ही इस दिन सात्विक भोजन करें और लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन से थोड़ा परहेज करें।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।