Pitru Paksha 2026: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष की विशेष महत्व है। हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि के साथ पितृ पक्ष आरंभ हो रहा है, जो अश्विन मास की अमावस्या तिथि यानी सर्वपितृ अमावस्या को समाप्त होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ पक्ष के दौरान पितर अपने लोक से पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। ऐसे में पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वह अपने परिवार को सुख-समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। बता दें कि इस साल पितृ पक्ष का आरंभ 26 सितंबर से हो रहा है। आइए जानते हैं कि किस दिन किन पितरों का किया जाएगा श्राद्ध और तर्पण विधि…

साल 2026 में कब से शुरू होगा पितृ पक्ष

आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि के साथ पितृ पक्ष आरंभ हो जाएगा। द्रिक पंचांग के अनुसार, आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा का आरंभ 26 सितंबर दिन शनिवार को रात में 10:18 बजे से आरंभ हो रहा है, जो 27 सितंबर को रात 8 बजकर 58 मिनट पर समाप्त हो रहा है। पितृ पक्ष 2026 में 26 सितंबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर, शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या के साथ समाप्त होंगे।

पितृ पक्ष 2026 तिथियां

तारीख दिन श्राद्ध 26 सितंबर 2026 शनिवार पूर्णिमा श्राद्ध 27 सितंबर 2026 रविवार प्रतिपदा श्राद्ध 28 सितंबर 2026 सोमवार द्वितीया श्राद्ध 29 सितंबर 2026 मंगलवार तृतीया श्राद्ध और महाभरणी श्राद्ध 30 सितंबर 2026 बुधवार चतुर्थी और पंचमी श्राद्ध 1 अक्टूबर 2026 गुरुवार षष्ठी श्राद्ध 2 अक्टूबर 2026 शुक्रवार सप्तमी श्राद्ध 3 अक्टूबर 2026 शनिवार अष्टमी श्राद्ध 4 अक्टूबर 2026 रविवार नवमी श्राद्ध 5 अक्टूबर 2026 सोमवार दशमी श्राद्ध 6 अक्टूबर 2026 मंगलवार एकादशी श्राद्ध 7 अक्टूबर 2026 बुधवार द्वादशी और मघा श्राद्ध 8 अक्टूबर 2026 गुरुवार त्रयोदशी श्राद्ध 9 अक्टूबर 2026 शुक्रवार चतुर्दशी श्राद्ध 10 अक्टूबर 2026 शनिवार सर्वपितृ अमावस्या

किस दिन किया जाएगा किसका तर्पण

शास्त्रों के अनुसार, पितरों की मृत्यु की तिथि के हिसाब से उनका तर्पण, श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी पूर्वज की मृत्यु तृतीया तिथि को हुई है, तो इसका श्राद्ध तृतीया तिथि को किया जाएगा। इसी तरह किसी पितर की मृत्यु त्रयोदशी तिथि को हुई है, तो उनका श्राद्ध त्रयोदशी तिथि को किया जाएगा। आप अपने पूर्वज की मृत्यु की तिथि नहीं जानते हैं या फिर किसी कारणवश उनकी तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाएं, तो सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध किया जा सकता है।

कब है महाभरणी श्राद्ध?

बता दें कि 29 सितंबर 2026 को महाभरणी श्राद्ध होगा। पितृ पक्ष में भरणी नक्षत्र से जुड़ा श्राद्ध विशेष माना जाता है। पितृ पक्ष (महालय) के दौरान जब अपराह्न काल (दोपहर का समय) में भरणी नक्षत्र का संयोग बनता है, तब महाभरणी श्राद्ध किया जाता है।

अकाल मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध कब करें?

अगर किसी पूर्वज का अकाल मृत्यु हुई है, तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाएगा। बता दें कि चतुर्दशी श्राद्ध 9 अक्टूबर को होगा।

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सर्वपितृ अमावस्या कब है?

पितृ पक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या के साथ हो जाता है। इस साल सर्वपितृ अमावस्या 10 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो।

डिस्क्लेमर-पितृ पक्ष से जुड़ी तिथियां, श्राद्ध एवं तर्पण की विधियां धार्मिक मान्यताओं और पंचांग पर आधारित हैं। अलग-अलग स्थानों और पंचांगों के अनुसार तिथियों एवं समय में अंतर हो सकता है। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले स्थानीय पंचांग या विद्वान की सलाह अवश्य लें।