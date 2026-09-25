How To Know About Pitru Dosha At Home: ज्योतिष शास्त्र में पितृ दोष को पूर्वजों से जुड़े कर्मों और कुंडली में ग्रहों की विशेष स्थिति से संबंधित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर किसी जातक की कुंडली में पितृ दोष हैं, तो उसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसके बारे में समय में जानकर इसके उपाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं पितृ दोष के संकेत और ज्योतिषीय उपाय…

कब लगता है पितृ दोष

ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ दोष तब लगता है जब पूर्वजों का सही ढंग से अंतिम संस्कार या श्राद्ध तर्पण नहीं होता है।

पितृ दोष के संकेत

संतान सुख में बाधा

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, संतान होने में बाधा या देरी होने के कुछ मामलों में पितृ दोष से जोड़कर देखा जाता है।

विवाह में रुकावट

विवाह तय होते-होते टूट जाना, विवाह की आयु निकल जाना या फिर ठीक रिश्ता न मिल पाना।

आर्थिक तंगी होना

आपके द्वारा अधिक मेहनत करने के बावजूद पैसा घर में नहीं टिकता है और पैसों की कमी हमेशा बनी रहती है।

पारिवारिक कलह

घर के सदस्यों के बीच छोटी से छोटी बात पर बहस, लड़ाई हो जाना और घर में अशांति बना रहना।

स्वास्थ्य समस्याएं होना

आप या फिर घर के किसी सदस्य को किसी न किसी रोग से परेशान रहना या फिर मानसिक तनाव होना।

सपने में पूर्वजों का दिखाई देना

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सपने में बार-बार पूर्वजों के दिखने को भी पितरों से जुड़ा संकेत माना जाता है। हालांकि, केवल सपनों के आधार में पितृ दोष होने के निष्कर्ष सामने नहीं आए है।

तुलसी सहित अन्य पौधों को सुखना

वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगना शुभ माना जाता हैय़ अगर आपके घर में मौजूद तुलसी सूख जाए, ते इसे अशुभ माना जाता है।

पितृ दोष के उपाय

अमावस्या को करें तर्पण- पितृ पक्ष के अलावा हर महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को पितरों को निमित्त जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करें।

इन्हें कराएं भोजन- पितृ पक्ष, अमावस्या या शनिवार के दिन कौवा, गाय, कुत्ता, मछली आदि को चावल की पिंड या रोटियां खिलाएं।

पीपल की पूजा- पितृ पक्ष और अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में जल, काले तिल, दूध आदि अर्पित करें। इसके साथ ही घी का दीपक जलाएं।ब्राह्मणों को कराएं भोजन- पितृ पक्ष या फिर अमावस्या के दिन जरूरतमंद, गरीब या फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके साथ ही आपकी योग्यता के अनुसार दान करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में बताए गए पितृ दोष के लक्षण और उपाय धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित हैं। इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य न माना जाए। अलग-अलग धार्मिक परंपराओं और ज्योतिषीय मतों में इनके संबंध में अंतर हो सकता है। पाठक किसी भी उपाय को अपनाने से पहले योग्य धार्मिक विशेषज्ञ या ज्योतिषाचार्य की सलाह ले सकते हैं।