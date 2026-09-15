Pitru Paksha 2026: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ पितृ पक्ष आरंभ हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन 15 दिनों में पितर पृथ्वी पर वास करते हैं और अपने वंश के सदस्यों को आशीर्वाद देते हैं। इसी के कारण इस दिनों में पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंड दान करने विशेष माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। इसके साथ ही व्यक्ति पितृ दोष , पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है और उन्हें पितर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं साल 2026 में कब से आरंभ हो रहे हैं पितृ पक्ष और श्राद्ध की सभी तिथियां…

कब से आरंभ हो रहा है पितृ पक्ष 2026 (Pitru Paksha 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि का आरंभ 26 सितंबर को रात 10 बजकर 18 मिनट से हो रहा है, जो 27 सितंबर को रात 08 बजकर 58 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में पितृ पक्ष का आरंभ 27 सितंबर 2026 से हो रहा है।

पितृ पक्ष 2026 मुहूर्त

कुतुप मुहूर्त – 2711:48 ए एम से 12:36 पी एम

अवधि – 00 घण्टे 48 मिनट

रौहिण मुहूर्त – 12:36 पी एम से 01:24 पी एम

अवधि – 00 घण्टे 48 मिनट

अपराह्न काल – 01:24 पी एम से 03:48 पी एम

अवधि – 02 घण्टे 24 मिनट

पितृ पक्ष में श्राद्ध की तिथियां (Pitru Paksha 2026 Dates)

26 सितंबर 2026, शनिवार – पूर्णिमा श्राद्ध

27 सितंबर 2026, रविवार – प्रतिपदा श्राद्ध

28 सितंबर 2026, सोमवार – द्वितीया श्राद्ध

29 सितंबर 2026, मंगलवार – तृतीया श्राद्ध और महा भरणी श्राद्ध

30 सितंबर 2026 बुधवार – चतुर्थी श्राद्ध और पंचमी श्राद्ध

1 अक्टूबर 2026 गुरुवार – षष्ठी श्राद्ध

2 अक्टूबर 2026 शुक्रवार – सप्तमी श्राद्ध

3 अक्टूबर 2026 शनिवार- अष्टमी श्राद्ध

4 अक्टूबर 2026 रविवार – नवमी श्राद्ध

5 अक्टूबर 2026, सोमवार- दशमी श्राद्ध

6 अक्टूबर 2026, मंगलवार – एकादशी श्राद्ध

7 अक्टूबर 2026, बुधवार – द्वादशी श्राद्ध और मघा श्राद्ध

8 अक्टूबर 2026, गुरुवार – त्रयोदशी श्राद्ध

9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार – चतुर्दशी श्राद्ध

10 अक्टूबर 2026, शनिवार- सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध

कब होगी सर्वपितृ अमावस्या 2026?

द्रिक पंचांग के अनुसार, अश्विन मास की अमावस्या तिथि 9 अक्टूबर की रात 9:35 बजे शुरू हो रहा है, जो 10 अक्टूबर की रात 9:20 बजे समाप्त हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से सर्वपितृ अमावस्या 10 अक्टूबर, शनिवार को होगी।

पितृ पक्ष का धार्मिक महत्व

मार्कण्डेयपुराण में पितृ पक्ष के दौरान पितरों का तर्पण, श्राद्ध के साथ पिंड दान करने के विशेष महत्व के बारे में बताया गया है। एक श्लोक में लिखा है कि पितृ पक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से वह अति संतुष्ट होते हैं। ऐसा करने से पितर अपने परिवार के लोगों को धन, विद्या, सुख, संतति, दीर्घायु सहित मुक्ति और मोक्ष भी प्रदान करते हैं। इसके साथ ही प्रतिष्ठा व समृद्धि प्रदान करते हैं।

श्लोक

आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च। प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धतर्पितः॥

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