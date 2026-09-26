Pitru Paksha 2026: आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को पहला श्राद्ध पड़ रहा है। बता दें कि श्राद्ध पक्ष का आरंभ 26 सितंबर से हो चुका है और इसका समापन 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति और मु्क्ति के लिए कर्म, अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे ही पितृपक्ष के पहले दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाएगा जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि में हुई हो। इस दिन तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वह आपको सुख-समृद्धि, धन-धान्य, खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। जानिए पितृपक्ष के पहले दिन किस समय करें श्राद्ध, मुहूर्त और तर्पण विधि

प्रतिपदा श्राद्ध 2026 तिथि

आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि आरंभ – 26 सितंबर 2026 को 10:18 पी एम बजे

आश्विन प्रतिपदा तिथि समापन – 27 सितबंर 2026 को 08:58 पी एम बजे

प्रतिपदा श्राद्ध 2026 शुभ मुहूर्त

कुतुप मुहूर्त – 11:48 ए एम से 12:36 पी एम

अवधि – 00 घण्टे 48 मिनट्स

रौहिण मुहूर्त – 12:36 पी एम से 01:24 पी एम

अवधि – 00 घण्टे 48 मिनट्स

अपराह्न काल – 01:24 पी एम से 03:48 पी एम

अवधि – 02 घण्टे 24 मिनट्स

पितृ पक्ष के पहले दिन किसका होता है श्राद्ध?

बता दें कि पितृपक्ष के पहले दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई हो। इन दिन इन्हीं का तर्पण और पिंडदान किया जाएगा।

क्या होती है श्राद्ध करने की विधि?

पितृ पक्ष पर कुतप वेला यानी दोपहर के समय पितरों को तर्पण करना शुभ माना जाता हैं। पितरों को सफेद फूल चढ़ाने के साथ दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है। इसके साथ ही एक लेवा सात्विक भोजन किया जाता है। इसके साथ ही भगवत गीता का पाठ करें।

कौन-कौन कर सकता है पितरों को जल अर्पण?

पितृपक्ष में घर में किसी वरिष्ठ पुरुष सदस्य को ही तर्पण करना चाहिए। अगर वरिष्ट नहीं है, तो कोई भी पुरुष सदस्य तर्पण कर सकता है। अगर कोई सदस्य नहीं है, तो पौत्र या फिर नाती तर्पण कर सकता है। वर्तमान में अगर पुरुष घर पर नहीं है, तो विधि विधान के द्वारा महिलाएं भी तर्पण या श्राद्ध कर सकती है।

डिस्क्लेमर-पितृ पक्ष से जुड़ी तिथियां, श्राद्ध एवं तर्पण की विधियां धार्मिक मान्यताओं और पंचांग पर आधारित हैं। अलग-अलग स्थानों और पंचांगों के अनुसार तिथियों एवं समय में अंतर हो सकता है। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले स्थानीय पंचांग या विद्वान की सलाह अवश्य लें।