Pital Daan: हिंदू धर्म में दान देने का विशेष महत्व है। भगवद्गीता से लेकर मनुस्मृति, स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में दान देने के महत्व को विस्तार से बताया गया है। दान देने पुण्य की प्राप्ति होने के साथ पापों का क्षय हो सकता है। अन्न, जल के अलावा अपनी योग्यता से दान देने से उसी के हिसाब से फलों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं अगर किसी जातक की कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब या कमजोर होती हैं, तो उन्हें मजबूत करने के लिए दान करना लाभकारी माना जाता है। ऐसे में किसी मंदिर या फिर जरूरतमंद को अन्न, जल, धन आदि दान करते हैं। ऐसे ही कई लोग पीतल से बनी वस्तुओं का भी दान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तांबा और जस्ता (जिंक) की मिश्र धातु से बना पीतल का दान करना क्यों लाभकारी माना जाता है। आइए जानते हैं पीतल का दान करना क्यों हैं शुभ और इसके नियम…

पीतल के बर्तनों का महत्व भारतीय परंपरा, आयुर्वेद और ज्योतिष में विशेष रूप से बताया गया है। पुराने समय में माना जाता था कि पीतल के बर्तनों में भोजन बनाना और खाना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। परंपरागत मान्यता के अनुसार इनके उपयोग से शरीर में ऊर्जा, तेज और संतुलन बना रहता है। संस्कृत में “पीत” का अर्थ पीला होता है और पीला रंग भगवान विष्णु तथा गुरु से जुड़ा माना जाता है। इसी कारण धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा-पाठ में पीतल के पात्रों का विशेष उपयोग किया जाता है।

पीतल तांबा और जस्ता (जिंक) की मिश्रधातु है, इसलिए इसे संतुलन, बुद्धि और सौम्यता का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में इसे दान करने से सुख-समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ कुंडली में गुरु और बुध की स्थिति भी मजबूत हो सकती है।या है।

क्यों करते हैं पीतल का दान?

ज्योतिषीय दृष्टि से पीतल का दान करने से कुंडली में गुरु के अलावा बुध की स्थिति मजबूत हो सकती है। इसका दान करने से जातकों की बौद्धिक क्षमता तेज होने से लेकर निर्णय लेने की क्षमता में भी बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी और व्यापार में सकारात्मक असर देखने को मिलने लगता है। इसके अलावा संवाद क्षमता, एकाग्रता में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसे दान करने से सौभाग्य में वृद्धि होने से लेकर आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा की भी वृद्धि हो सकती है।

महाभारत में भगवान कृष्ण द्वारा पांडवों को अक्षय पात्र देने की कथा का उल्लेख मिलता है, जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी प्रकार भारतीय परंपरा में पीतल को समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है। पूजा में पीतल के कलश, दीपक, थाली और लोटे का प्रयोग आज भी किया जाता है।

पीतल के पात्रों से देवी-देवता की पूजा

ज्योतिष के अनुसार, पीतल का संबंध गुरु से माना जाता है। इसलिए गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पीतल का दान, पीतल के बर्तनों का उपयोग और गुरुवार के दिन विशेष पूजा करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा मां लक्ष्मी की पूजा में पीतल के दीपक में घी का दीप जलाना शुभ माना जाता है। कुछ परंपराओं में माता बगलामुखी की साधना में भी पीतल के पात्रों का उपयोग विशेष महत्व रखता है।

Pital Daan- पीतल दान करने के लाभ (Image Source- AI)

किस तरह पीतल का दान करना है लाभकारी

लोक मान्यताओं के अनुसार,पीतल की कटोरी में चने की दाल रखकर दान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और सुख-समृद्धि, स्थिरता के साथ सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी हो सकती है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पूर्णिमा के दिन पीतल के कलश में शुद्ध देसी घी भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करना लाभकारी माना जाता है। इसके बाद इसे किसी जरूरतमंद या फिर किसी मंदिर में दानकर दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ सुख-समृद्धि, धन-संपदा की प्राप्ति हो सकती है।

गुरुवार के दिन पीतल के कलश में चने की दाल भरकर दान करने से संतान सुख से लेकर समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है।

पीतल का लोटा, थाली या कटोरी आदि का दान करने से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत हो सकती है। इससे मान-सम्मान में वृद्धि के साथ वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं।

पीतल पर बृहस्पति ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। ऐसे में मंदिर में पीतल का लोटा दान देने से सुख-समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इस लोटे से जितनी बार शिवलिंग या अन्य देवी-देवता पर जल चढ़ेगा, तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्ति हो सकता है।

अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या चल रही हैं, तो ज्योतिषी से पूछकर पीतल के लोटे का दान करना लाभकारी माना जाता है।

पीतल के पात्रों का दान करने से कुंडली में बुध की स्थिति भी मजबूत हो सकती है। ऐसे में बुद्धि, वाणी और व्यापार से जुड़े कार्यों में सुधार हो सकता है। इसके अलावा मानसिक चंचलता और भ्रम में कमी देखने को मिल सकती है।

किस समय पीतल का दान करना है शुभ

पीतल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में आप साल के कुछ चुनिंदा दिनों को इसका दान कर सकते हैं।

गुरुवार- अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है, तो गुरुवार के दिन पीतल से बनी वस्तुएं दान करना लाभकारी हो सकता है।

पूर्णिमा- पूर्णिमा के दिन पीतल के घड़े में घी भरकर दान करना लाभकारी हो सकता है। इससे विष्णु जी के साथ मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है।

धनतेरस- धनतेरस के दिन पीतल से बने बर्तन खरीदने के साथ दान करना काफी शुभ माना जाता है, क्योंकि पीतल धन्वंतरि का प्रिय धातु है।

अधिक मास– अधिक मास यानी मलमास के दौरान पीतल से बने पात्र जैसे लोटा, चम्मच, कटोरी आदि का दान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति हो सकती है।

मांगलिक कार्यों- बच्चे के जन्म से लेकर विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्यों में पीतल का कलश या फिर अन्य चीजों का दान देना सौभाग्य लाता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी पूरी तरह से धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय गणनाओं और पारंपरिक धारणाओं पर आधारित है। जनसत्ता इनमें से किसी भी तथ्य या नियम की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं करता है। पीतल का दान या किसी भी धार्मिक उपाय को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ या ज्योतिषाचार्य से सलाह अवश्य लें। व्यक्तिगत अनुभव और विश्वास के आधार पर परिणाम भिन्न हो सकते हैं।