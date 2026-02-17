Phulera Dooj 2026: हिंदू धर्म में फुलेरा दूज का विशेष महत्व है। हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर फुलेरा दूज का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ फूलों की होली खेली थी। इसलिए इस दिन मथुरा-वृंदावन के मंदिरों में विशेष आयोजन होते हैं। वहीं ब्रज में इस दिन से होली की भी शुरुआत हो जाती है। साथ ही इस दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। मतलब इस दिन कोई भी शुभ काम को करने के लिए पंचांग या शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती होती है। वहीं आपको बता दें कि इस साल फुलेरा दूज का पर्व 19 फऱवरी को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त…

फुलेरा दूज 2026 तिथि (Phulera Dooj 2026 Tithi)

फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की शुरुआत- 18 फरवरी को दोपहर 04 बजकर 58 मिनट पर

फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का समापन- 19 फरवरी को दोपहर 03 बजकर 56 मिनट पर

वहीं उदयातिथि के अनुसार फुलेरा दूज का पर्व 19 फरवरी को मनाया जाएगा।

फुलेरा दूज 2026 शुभ मुहूर्त (Phulera Dooj 2026 Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त- 05 बजकर 14 मिनट से 06 बजकर 05 मिनट तक

अमृत काल – दोपहर 1 बजे 40 मिनट से 02 बजकर 34 मिनट तक

ब्रह्म मुहूर्त – सुबह 05 बजकर 14 मिनट से 06 बजकर 24 मिनट तक

विजय मुहूर्त – दोपहर 02 बजकर 28 मिनट से 03 बजकर 13 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त – शाम 06 बजकर 12 मिनट से 06 बजकर 37 मिनट तक

फुलेरा दूज का महत्व

फुलेरा दूज को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। मतलब इस दिन कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में बिना मुहूर्त देखे बिना किया जा सकता है। यही कारण है कि इस दिन बहुत सारी शादियां होती हैं। वहीं फुलेरा दूज वसंत के आगमन का उत्सव है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ फूलों की होली खेली थी। फुलेरा दूज के पर्व को पूरे ब्रज में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन बेहद खास रौनक देखने को मिलती है।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।