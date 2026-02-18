Phulera Dooj 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। इस साल फूलेरा दूज 19 फरवरी, गुरुवार को मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, फुलेरा दूज को प्रेम और आनंद का प्रतीक माना जाता है। इसी के कारण इसे अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन बिना पंचांग देखे भी विवाह, सगाई और अन्य मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं फुलेरा दूज का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र, आरती और धार्मिक महत्व…

फुलेरा दूज को होली के आगमन का संकेत भी माना जाता है। ब्रज क्षेत्र में इस दिन फूलों की होली खेली जाती है। मंदिरों में राधा-कृष्ण का विशेष श्रृंगार केवल फूलों से किया जाता है और भक्ति-संगीत के साथ उत्सव मनाया जाता है।

फुलेरा दूज 2026 तिथि (Phulera Dooj 2026 Date )

द्रिक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 18 फरवरी को शाम 4 बजकर 57 मिनट पर आरंभ हो रही है, जो 19 फरवरी को दोपहर 3 बजकर 58 मिनट पर समाप्त होगा।

फुलेरा दूज 2026 पर बन रहा शुभ योग (Phulera Dooj 2026 Shubh Yog)

पंचांग के अनुसार, फुलेरा दूज में शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज साध्य के साथ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। सिद्ध योग रात 8 बजकर 42 मिनट तक रहेगा। इसके बाद साध्य योग आरंभ हो जाएगा। इसके अलावा ग्रहों की स्थितियों के हिसाब से लक्ष्मी नारायण, बुधादित्य, शुक्रादित्य योग का भी निर्माण होगा।

फुलेरा दूज 2026 शुभ मुहूर्त (Phulera Dooj 2026 Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त– 5 बजकर 14 मिनट से 6 बजकर 05 तक

अमृत काल- दोपहर 1 बजकर 40 मिनट से 2 बजकर 34 मिनट तक

विजय मुहूर्त- दोपहर 2 बजकर 28 मिनट से 3 बजकर 13 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त- शाम 6 बजकर 12 मिनट से 6 बजकर 37 तक

फुलेरा दूज में पंचक का साया

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल फुलेरा दूज में अग्नि पंचक का साया रहने वाला है। 19 फरवरी को सुबह 9:05 बजे से पंचक आरंभ हो गए हैं, जो 21 फरवरी तक चलेंगे।

फुलेरा दूज का पूजा विधि (Phulera Dooj 2026 Puja Vidhi)

फुलेरा दूज को राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर लें और साफ-सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी या फिर पूजाघर पर ही पीला रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की प्रतिमा को रखें। इसके बाद जल से आचमन करें। फिर नए वस्त्र, आभूषण, मुकुट आदि धारण कराएं। फिर फूल, माला, पीला चंदन, राधा रानी को सिंदूर, गुलाल आदि लगाएं।

भगवान श्रीकृष्ण को तुलसी दल के साथ मिठाई, फल और पंचामृत का भोग अर्पित करें। राधा जी को भी सोलह श्रृंगार के साथ मिठाई आदि का भोग लगाएं। फिर घी का दीपक जलाएं और राधा-कृष्ण के मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जप करें। अंत में आरती कर पूजा का विधिवत समापन करें।

श्री राधा-कृष्ण आरती

ॐ जय श्री राधा जय श्री कृष्ण

श्री राधा कृष्णाय नमः

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

ॐ जय श्री राधा, राधा राधा

जय श्री कृष्ण ,कृष्ण कृष्ण

श्री राधा कृष्णाय नमः

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

चंद्रमुखी चंचल चितचोरी

सुघड़ सांवरा सूरत भोरी

श्यामा श्याम एक सी जोड़ी

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

ॐ जय श्री राधा, राधा राधा

जय श्री कृष्ण ,कृष्ण कृष्ण

श्री राधा कृष्णाय नमः

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

पच रंग चूनर केसर क्यारी

पट पीताम्बर कामर कारी

एक रूप, अनुपम छवि प्यारी

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

ॐ जय श्री राधा, राधा राधा

जय श्री कृष्ण ,कृष्ण कृष्ण

श्री राधा कृष्णाय नमः

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

चंद्र चंद्रिका चम चम चमके

मोर मुकुट सिर दम दम दमके

युगल प्रेम रस छम छम छमके

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

ॐ जय श्री राधा, राधा राधा

जय श्री कृष्ण ,कृष्ण कृष्ण

श्री राधा कृष्णाय नमः

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

कस्तूरी कुमकुम जुत बिंदा

चंदन चारु तिलक बृज चंदा

सुहृद लाड़ली लाल सुनंदा

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

ॐ जय श्री राधा, राधा राधा

जय श्री कृष्ण ,कृष्ण कृष्ण

श्री राधा कृष्णाय नमः

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

घूम घुमारो घांघर सोहे

कटि कछनी कमलापति सोहे

कमलासन सुर मुनि मन मोहे

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

ॐ जय श्री राधा, राधा राधा

जय श्री कृष्ण ,कृष्ण कृष्ण

श्री राधा कृष्णाय नमः

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

रत्न जड़ित आभूषण सुंदर

कौस्तुभ मणि कमलांकित नटवर

रणत कणत मुरली ध्वनि मनहर

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

ॐ जय श्री राधा, राधा राधा

जय श्री कृष्ण ,कृष्ण कृष्ण

श्री राधा कृष्णाय नमः

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

मंद हसल मतवारे नैना

मनमोहन मन हारे सैना

मृदु मुसुकावनि मीठे बैना

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

ॐ जय श्री राधा, राधा राधा

जय श्री कृष्ण ,कृष्ण कृष्ण

श्री राधा कृष्णाय नमः

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

श्री राधा भव बाधा हारी

संकट मोचन कृष्ण मुरारी

एक शक्ति एक ही अधारी

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

ॐ जय श्री राधा, राधा राधा

जय श्री कृष्ण ,कृष्ण कृष्ण

श्री राधा कृष्णाय नमः

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

जगत ज्योति जग जननी माता

जग जीवन जग पितु जग दाता

जगत आधार जगत विख्याता

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

ॐ जय श्री राधा, राधा राधा

जय श्री कृष्ण ,कृष्ण कृष्ण

श्री राधा कृष्णाय नमः

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

राधा राधा कृष्ण कन्हैया

भव भय सागर पार लगैया

मंगल मूर्ति मोक्ष करैया

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

ॐ जय श्री राधा, राधा राधा

जय श्री कृष्ण ,कृष्ण कृष्ण

श्री राधा कृष्णाय नमः

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

सर्वेश्वरी सर्व दु:ख दाहन

त्रिभुवन पति त्रयताप नसावन

परम देवी परमेश्वर पावन

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

ॐ जय श्री राधा, राधा राधा

जय श्री कृष्ण ,कृष्ण कृष्ण

श्री राधा कृष्णाय नमः

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

त्रिसमय युगल चरण चित ध्यावै

सो नर जगत परम पद पावै

राधा कृष्ण छैल मन भावै

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

ॐ जय श्री राधा, राधा राधा

जय श्री कृष्ण ,कृष्ण कृष्ण

श्री राधा कृष्णाय नमः

श्री राधा कृष्णाय नमः।।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।