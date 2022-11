The 10 Scorpio Personality Traits to Know: लाल ग्रह मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी है। इस कारण इस राशि के जातक धैर्यवान, निडर, संयमित, कभी-कभी जिद्दी और भावुक होते हैं। सामान्य तौर पर वृश्चिक राशि (Scorpio Personality Traits) के जातकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और न ही इसे गंभीरता से लिया जा सकता है। ये व्यक्ति अपनी शर्तों पर जीवन जीने और अपने भाग्य के नियंत्रण में रहने के लिए जाने जाते हैं।

वृश्चिक राशि चक्र में आठवीं राशि है। इस राशि का प्रतीक चिन्ह बिच्छू है और यह जल तत्व की राशि है। इस राशि के जातक शांत स्वभाव के होते हैं। ये बहुत ही परोपकारी मन से संवाद करते हैं और दयालु होते हैं। जानिए वृश्चिक राशि वालों (Scorpio Nature) के बारे में खास बातें…

दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता

वृश्चिक राशि वालों में दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। इस राशि के जातक (Scorpio traits and personality) साहसी होने के साथ-साथ भावुक भी होते हैं। इस राशि के लोगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता है। साथ ही इस राशि के लोगों को धमकाया नहीं जा सकता। ये लोग हमेशा सही सलाह देने में विश्वास रखते हैं। इस राशि के जातक अपने विचार बहुत अधिक व्यक्त नहीं करते हैं और दूसरों के विचारों के विरोधी होते हैं। ये व्यक्ति सभी के साथ घुल-मिल नहीं सकते। हालांकि जिसके साथ घुल गए फिर उससे अलग भी नहीं होते। रिश्तों की कदर करते हैं।

वृश्चिक राशि के लड़कियां

इस राशि की लड़कियां (scorpio nature female) बेहद तेज होती हैं। ये बहुत खूबसूरत (Are Scorpio girl beautiful?) तो नहीं हैं लेकिन आकर्षक होती हैं। ये लोग बुद्धिमान और भावुक होते हैं। इच्छाशक्ति प्रबल होती है। महिलाएं जिद्दी और महत्वाकांक्षी Know About Scorpio Woman) होती हैं। स्वतंत्र निर्णय लेना इनकी प्रकृति में है। थोड़ी स्वार्थी भी होती हैं।

वृश्चिक राशि की शारीरिक स्थिति और व्यक्तित्व

वृश्चिक राशि वालों की हथेलियां सपाट और संकरी लेकिन लंबी होती हैं। उंगलियां मोटी और अंगूठा छोटा होता है। यह हठ और दृढ़ता का प्रतीक है।वृश्चिक राशि के जातक संवेदनशील होते हैं। अपार सफलता प्राप्त करें। इस राशि के जातक महत्वाकांक्षी होते हैं और चुनौतियों से प्यार करते हैं। इन लोगों में कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। भौतिक सुख-सुविधाएं अधिक आकर्षक बनी रहती हैं। ये व्यक्ति काम पर ध्यान देने वाले और हाथ में लिए गए कार्य को पूरा करने के बाद ही शांत होते हैं। याददाश्त तेज होती है और इस राशि के बच्चे खेलकूद में अधिक रूचि लेते हैं।

वृश्चिक राशि वालों के शौक और लक्षण

वृश्चिक राशि वालों को महंगी कारों का शौक होता है। उन्हें गहनों का भी शौक है। इस राशि के लोगों को रोमांटिक उपन्यास और क्राइम थ्रिलर पढ़ना पसंद है। वृश्चिक राशि के जातकों की सबसे बड़ी कमी यह होती है कि ये अपने अंदर के साहस को खुलकर दिखाने से डरते हैं। बाहरी तौर पर शांत होते हुए भी इन लोगों में बदला लेने की प्यास होती है और समय आने पर ये सीधे दुश्मन पर वार करने से भी नहीं हिचकिचाते।

करियर और मित्र

वृश्चिक राशि के लोगों को चिकित्सा, ज्योतिष, विज्ञान, प्रबंधन, वाणिज्य और राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलने की प्रबल संभावना होती है। जब व्यवसायों की बात आती है, तो वे चिकित्सा उपकरण, इलेक्ट्रिकल्स आदि को खरीदने और बेचने के व्यवसाय में अच्छी तरह से अनुकूल हो सकते हैं। कर्क, सिंह, मेष, मकर और मीन राशि वालों के साथ वृश्चिक की अच्छी पटती है। लेकिन मिथुन और कन्या मित्रता से सावधान रहें। वृश्चिक का शुभ दिन मंगलवार और शुभ रंग लाल और मटमैला होता है।

लव लाइफ और वैवाहिक जीवन

राशि की यह आठवीं राशि प्रेम के लिए उत्सुक है। वे उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें वैसे ही प्यार करें जैसे हम करते हैं। वे एक ही समय में बहुत ही रोमांटिक और भावुक होते हैं। वृश्चिक राशि के लोग अपने पार्टनर से बेहतरीन संतुष्टि की उम्मीद करते हैं। वृश्चिक राशि के जातक अगर उनका पार्टनर उन्हें उतना प्यार नहीं देता है, जितना वे उम्मीद करते हैं, तो रिश्ता तोड़ने के बारे में भी सोच सकते हैं। इस स्वभाव के कारण इनकी निकटता अपने सगे-संबंधियों और मित्रों से भी नहीं रह पाती।