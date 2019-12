Vishwesha Theertha Swami, head of the Sri Pejawar Adokshaja Matha Passed Away In Karnataka’s Udupi district: पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामी का 29 दिसंबर दिन रविवार को लंबी बीमारी के बाद 88 साल की उम्र में निधन हो गया। कर्नाटक सरकार ने इनके निधन पर तीन दिन के शोक की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी विश्वेश तीर्थ स्वामी के निधन पर दुख जताया। पीएम नरेंद्र मोदी के पहली बार पीएम बनने के बाद स्वामी तीर्थ उनसे मिलने दिल्ली पहुंचे थे और दूसरी बार शपथ ग्रहण में भी ये शामिल हुए थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वेश तीर्थ स्वामी के निधन पर शोक जताते हुए ट्विट कर कहा कि ‘मैं खुद को धन्य मानता हूं कि मुझे विश्वेश तीर्थ स्वामीजी से सीखने के कई अवसर मिले। हाल ही में गुरु पूर्णिमा के पावन दिन की बैठक भी यादगार रही। उनका ज्ञान हमेशा बना रहा। मेरे विचार उनके अनगिनत अनुयायियों के साथ हैं।’

कौन थे विश्वेश तीर्थ स्वामी? विश्वेश तीर्थ स्वामी पेजावर मठ के 32वें महंत थे। इनका जन्म 27 अप्रैल, 1931 को कर्नाटक के रामाकुंज में हुआ था। विश्वेश तीर्थ स्वामी के बचपन का नाम वेंकटरामा रखा गया था, लेकिन मात्र 8 साल की उम्र में सन्यास लेने के बाद से इनका नाम विश्वेश तीर्थ स्वामी पड़ गया। बचपन से ही इनका मन कृष्ण भक्ति में लीन रहता था जिसकी वजह से लोग इनकी तरफ आकर्षित होने लगे। इन्होंने कई सामाजिक कार्यक्रम संस्थाओं की बुनियाद भी रखी।

गरीब बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने वाली अखिल भारतीय मध्व महामंडल (एबीएमएएम) का निर्माण भी स्वामी जी ने ही किया। भारत में उन्होंने कई धार्मिक स्थलों पर ऐसे मठों का निर्माण किया जो दर्शन करने आए यात्रियों की सेवा करते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर गौ संरक्षण के मुद्दों पर भी स्वामी ने अपना जमकर समर्थन दिया। लोग इन्हें ‘राष्ट्र स्वामीजी’ के नाम से जानते थे। ये कई वर्षों तक वीएचपी के उपाध्यक्ष भी रहे। ये समाज में समरसता की वकालत करते थे और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के विरोधी थे।

विश्वेश स्वामी जी वरिष्ठ बीजेपी नेता उमा भारती के गुरू रहे। उमा भारती ने कहा, ‘‘मेरे लिए वह न केवल गुरु हैं बल्कि पिता की तरह हैं। मैं उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूं, क्योंकि समाज को स्वामी जी की बहुत जरूरत है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरे गुरु एक कर्म योगी हैं और उन्होंने हम सभी को कर्म योगी बनने की शिक्षा दी।’’ उमा भारती करीब एक सप्ताह से उडुपी में ही हैं। उमा ने 1992 में स्वामी जी से संन्यास दीक्षा ली थी।

