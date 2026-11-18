Peepal Tree Vastu Tips: कई बार देखा जाता है कि घर में अचानक पीपल का पौधा उग जाता है। जिसके बाद लोगों के मन में ये सवाल आता है कि इसको हटा सकते हैं या नहीं। साथ ही इसे शुभ-अशुभ संकेत से जोड़कर देखने लगते हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बेहद पूजनीय माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। वहीं, वास्तु शास्त्र में घर के आसपास पेड़-पौधों की स्थिति और उनके प्रभाव को भी महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि घर में पीपल का पेड़ उगना शुभ होता है या अशुभ? क्या इसे घर से हटा देना चाहिए या फिर इसकी पूजा करनी चाहिए? आइए जानते हैं वास्तु अनुसार पीपल का पौधा हटा सकते हैं या नहीं…

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घर में पीपल का पेड़ उगना शुभ है या अशुभ?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पीपल का पेड़ बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप भी कहा गया है। हालांकि, वास्तु के अनुसार घर की दीवार, छत या आंगन के बीच पीपल का पेड़ उगना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि घर में इस तरह पेड़ का उगना पारिवारिक जीवन में परेशानियों और मानसिक तनाव दे सकता है। हालांकि, इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसलिए इसे किसी अनहोनी या दुर्भाग्य का निश्चित संकेत नहीं समझना चाहिए।

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वास्तु के अनुसार घर में पीपल का पेड़ हटाना चाहिए या नहीं?

वास्तु के मुताबिक घर की दीवारों, छत या नींव के पास पीपल का पेड़ उगना अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि इसकी जड़ें धीरे-धीरे दीवारों और भवन की संरचना को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए यदि घर में पीपल का पौधा उग आया है, तो उसे जल्दी से हटा देना चाहिए।

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पीपल का पौधा हटाने के वास्तु नियम

सही समय पर हटाएं

यदि आपके घर में मौजूद पीपल का पेड़ अभी छोटा है, तो इस पौधे को जल्द से जल्द घर से निकालकर किसी दूसरे स्थान पर लगा देना चाहिए।

वास्तु के अनुसार अगर आप घर से एक पीपल का पेड़ हटाते हैं, तो उसके बदले आपको बाहर किसी खुली जगह या मंदिर के पास 2 नए पीपल के पौधे जरूर लगाने चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष नहीं लगता है।

गंगाजल का छिड़काव करें

अगर आप घर से पीपल का पौधा हटा रहे हैं तो पौधा निकालने से पहले और बाद में उस स्थान पर थोड़ा गंगाजल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आसपास की ऊर्जा शुद्ध बनी रहती है।

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ऐसे निकालें पौधा

पीपल के पौधे को हमेशा मिट्टी समेत निकालना चाहिए। साथ ही फिर बगीचे या नदी के किनारे दोबारा लगा देना चाहिए। इसे कभी भी निकालकर कचरे में न फेकें। वास्तु अनुसार ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है।

सूर्य अस्त होने से से पहले करें उपाय

पीपल के पौधे को हमेशा दिन में ही हटाना चाहिए। भूलकर भी शाम के समय या रात में पेड़ों को हाथ न लगाएं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है।

पीपल के पेड़ की पूजा का क्या है धार्मिक महत्व?

हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को देववृक्ष माना गया है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पीपल की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और परेशानियों से मुक्ति मिलती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और वास्तु शास्त्र की धारणाओं पर आधारित है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। पेड़ को हटाने या स्थानांतरित करने का निर्णय भवन की सुरक्षा और पर्यावरण को ध्यान में रखकर लें।