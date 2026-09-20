Kab Hai Parivartini Ekadashi 2026: सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बेहद खास महत्व है। हर महीने में दो बार आने वाली ये एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती हैं। यहां हम बात करने जा रहे हैं परिवर्तनी एकादशी के बारे में, जो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे पद्मा एकादशी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन चार महीनों (चातुर्मास) में भगवान विष्णु सोते हैं और इस दिन वे क्षीरसागर अपनी करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तिनी (यानी करवट बदलने वाली) एकादशी कहा जाता है।

मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। आइए जानते हैं इस साल परिवर्तनी एकादशी कब मनाई जाएगी…

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परिवर्तिनी एकादशी 2026 तारीख (Kab Hai Parivartini Ekadashi 2026)

फ्यूचर पंचांग के मुताबिक इस बार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 सितंबर को रात में 8 बजे से शुरू हो रही है। साथ ही यह तिथि अगले दिन 22 सितंबर को रात 9 बजकर 42 मिनट तक रहने वाली है। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार, परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 22 सितंबर मंगलवार को रखा जाएगा।

परिवर्तिनी एकादशी शुभ मुहूर्त और योग 2026

परिवर्तिनी एकादशी के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। वहीं इस दिन रवि योग सुबह में 6 बजकर 9 मिनट पर आरंभ होगा और सुबह 7 बजकर 7 मिनट तक रहेगा। इस योग में सूर्य का प्रभाव अधिक होने से कोई दोष नहीं रह जाता है।

वहीं एकादशी को लाभ-उन्नति मुहूर्त सुबह में 10:43 ए एम से दोपहर 12:14 पी एम तक है, उसके बाद अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 12:14 पी एम से 01:45 पी एम तक रहेगा। साथ ही इस दिन का अभिजीत मुहूर्त 11 बजकर 49 ए एम से लेकर दोपहर 12 बजकर 38 पी एम तक रहेगा। इस समय में पूजा- अर्चना कर सकते हैं।

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परिवर्तिनी एकादशी की पूजा-विधि

परिवर्तिनी एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ- सुथरे वस्त्र पहनें। इसके बाद पूजा स्थान की सफाई करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी की पत्तियां, चंदन, पीले वस्त्र, फल और मिठाई अर्पित करें। दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और विधि-विधान से पूजा करें। पूजा के दौरान “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है।

इस दिन एकादशी व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करें और परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। संभव हो तो दिनभर सात्विक आहार या फलाहार करें। साथ ही शाम के समय भगवान विष्णु की आरती करें और तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं।

विष्णु भगवान के मंत्र (Lord Vishnu Mantra)

1. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

2. श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे।

हे नाथ नारायण वासुदेवाय।।

3. ॐ नारायणाय विद्महे। वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।।

4. ॐ विष्णवे नम:

5. ॐ हूं विष्णवे नम:

6. ॐ नमो नारायण। श्री मन नारायण नारायण हरि हरि।

7. लक्ष्मी विनायक मंत्र –

दन्ताभये चक्र दरो दधानं,

कराग्रगस्वर्णघटं त्रिनेत्रम्।

धृताब्जया लिंगितमब्धिपुत्रया

लक्ष्मी गणेशं कनकाभमीडे।।

8. धन-वैभव एवं संपन्नता का मंत्र –

ॐ भूरिदा भूरि देहिनो, मा दभ्रं भूर्या भर। भूरि घेदिन्द्र दित्ससि।

ॐ भूरिदा त्यसि श्रुत: पुरूत्रा शूर वृत्रहन्। आ नो भजस्व राधसि।

भगवान विष्णु की आरती (Lord Vishnu Aarti):

ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे।

भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे॥

जो ध्यावै फल पावै, दुख बिनसे मन का।

सुख-संपत्ति घर आवै, कष्ट मिटे तन का॥ ॐ जय…॥

मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी।

तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी॥ ॐ जय…॥

तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी॥

पारब्रह्म परेमश्वर, तुम सबके स्वामी॥ ॐ जय…॥

तुम करुणा के सागर तुम पालनकर्ता।

मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥ ॐ जय…॥

तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।

किस विधि मिलूं दयामय! तुमको मैं कुमति॥ ॐ जय…॥

दीनबंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे।

अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे॥ ॐ जय…॥

विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा।

श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा॥ ॐ जय…॥

तन-मन-धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा।

तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा॥ ॐ जय…॥

जगदीश्वरजी की आरती जो कोई नर गावे।

कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे॥ ॐ जय…॥

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