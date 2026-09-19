Parivartini Ekadashi Kab Hai 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष को एकादशी आती हैं और हर एक एकादशी का अपना-अपना महत्व है। ऐसे ही भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है, जिसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने के साथ व्रत रखने से सुख-समृद्धि के साथ खुशहाली आती है। इस बार भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि दो दिन होने के कारण परिवर्तिनी एकादशी की तिथि को लेकर असमंसज की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं पंचांग के अनुसार जानिए परिवर्तिनी एकादशी की सही तारीख, मुहूर्त, पारण का समय और महत्व…

कब है परिवर्तिनी एकादशी 2026? (Parivartini Ekadashi 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 21 सितंबर को रात 8 बजे से आरंभ हो रही है, जो 22 सितंबर को रात 9 बजकर 43 मिनट पर आरंभ हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 22 सितंबर 2026 रखा जाएगा।

परिवर्तिनी एकादशी 2026 पारण का समय (Parivartini Ekadashi 2026 Paran Muhurat)

द्रिक पंचांग के अनुसार, परिवर्तिनी एकादशी के व्रत का पारण 23 सितंबर को 06:10 ए एम से 08:35 ए एम तक करना होगा शुभ।

परिवर्तिनी एकादशी 2026 धार्मिक महत्व

परिवर्तिनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे वामन एकादशी, जयंती एकादशी से लेकर पार्श्व एकादशी के नाम से जाना जाता है। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और वह इस एकादशी को अपनी अवस्था में परिवर्तन करते है जिसके कारण इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप में पूजा-अर्चना की जाती है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ मंत्र, जाप करना लाभकारी हो सकता है। इस दिन पूजा-अर्चना करने के साथ व्रत रखने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही आध्यात्मिक रूप से शुद्धि मिल सकती है।

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विष्णु जी की आरती ( Shri Vishnu Aarti Lyrics)

ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे।

भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे॥

जो ध्यावै फल पावै, दुख बिनसे मन का।

सुख-संपत्ति घर आवै, कष्ट मिटे तन का॥ ॐ जय…॥

मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी।

तुम बिनु और न दूजा, आस करूँ जिसकी॥ ॐ जय…॥

तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी॥

पारब्रह्म परेमश्वर, तुम सबके स्वामी॥ ॐ जय…॥

तुम करुणा के सागर तुम पालनकर्ता।

मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥ ॐ जय…॥

तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।

किस विधि मिलूँ दयामय! तुमको मैं कुमति॥ ॐ जय…॥

दीनबंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे।

अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे॥ ॐ जय…॥

विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा।

श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा॥ ॐ जय…॥

तन-मन-धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा।

तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा॥ ॐ जय…॥

जगदीश्वरजी की आरती जो कोई नर गावे।

कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे॥ ॐ जय…॥

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।