Parivartini Ekadashi Vrat Katha 2026: परिवर्तिनी एकादशी हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित महत्वपूर्ण एकादशी व्रतों में से एक है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाली इस एकादशी को जलझूलनी एकादशी और वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करने से पापों का नाश होता है और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 22 सितंबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं व्रत कथा के बारे में…

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परिवर्तिनी एकादशी 2026 व्रत कथा (Parivartini Ekadashi Vrat Katha In Hindi)

त्रेता युग में बलि नामक एक पराक्रमी दैत्य था, जो दैत्यों का राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उन्हें अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा-अर्चना करता था। साथ ही, ब्राह्मणों का सम्मान करता और उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था।

बलि का इंद्रदेव से गहरा बैर था। अपनी अपार शक्तियों के बल पर उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। दैत्यों का यह बढ़ता साम्राज्य देखकर देवगण चिंतित हो उठे कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो संपूर्ण पृथ्वी पर असुरों का राज स्थापित हो जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की।

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भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वह दैत्यों का संपूर्ण प्रभुत्व कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और हिंसा का बोलबाला हो जाएगा। तब देवताओं को असुरराज बलि से तीनों लोक मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। यह उनका पांचवां अवतार था।

वामन रूप में भगवान बलि के महल पहुंचे और उनसे तीन पग भूमि दान में मांगी। बलि ने इसे सरल मांग समझकर स्वीकार कर लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं और वे बलि से संपूर्ण लोकों को दान में ले लेंगे। उन्होंने बलि को सावधान किया, लेकिन बलि ने कहा – “मैं वचन दे चुका हूँ और विष्णु को अपना आराध्य मानता हूँ, अतः अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता।”

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इसके बाद वामन देव ने अपने विराट रूप में विस्तार किया और दो ही पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड व तीनों लोक नाप लिए। तब भगवान ने बलि से तीसरे पग के लिए स्थान पूछा। इस पर बलि ने विनम्र भाव से अपना सिर आगे कर दिया और कहा – “भगवान, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें।”

भगवान विष्णु ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और तीनों लोक देवताओं को वापस दिला दिए। इस प्रकार, देवताओं का भय समाप्त हुआ और संसार का संतुलन पुनः स्थापित हो गया।

मान्यता है कि परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखकर इस कथा को पढ़ने-सुनने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलती है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।