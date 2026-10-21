Papankusha ekadashi 2026, Tulsi Ke Upay: हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल पापांकुशा एकादशी का व्रत 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार को रखा जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से जाने-अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही सुख-समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी पर तुलसी संबंधित कौन सा उपाय करना होगा शुभ…

कब है पापांकुशा एकादशी 2026? (Papankusha Ekadashi 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 अक्टूबर को ​दोपहर 2 बजकर 11 मिनट से शुरू हो रही है, जो​ 22 अक्टूबर को दोपहर 2 बजकर 47 मिनट तक है। ऐसे में पापांकुशा एकादशी का व्रत 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार को है।

पापांकुशा एकादशी 2026 मुहूर्त (Papankusha Ekadashi 2026 Shubh Muhurat )

शुभ-उत्तम मुहूर्त- सुबह 06:26 बजे से 07:51 बजे तक

लाभ-उन्नति मुहूर्त- दोपहर में 12:05 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त-11 बजकर 43 ए एम से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक

पापांकुशा एकादशी पर करें तुलसी के ये उपाय (Papankusha Ekadashi 2026 Tulsi Upay)

तुलसी पर चढ़ाएं चुनरी

पापांकुशा एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा करने के अलावा तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करें। जल, फूल, माला, सिंदूर, भोग लगाने के साथ उन्हें लाल रंग की चुनरी भी अर्पित करें। चुनरी चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करें- ‘महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यं, तुलसी त्वं नमोस्तुते। इसके साथ ही घी का दीपक जलाएं।

तुलसी के पौधे में बांधे कलावा

पापांकुशा एकादशी के दिन कलावा लें और अपने शरीर से नाप लें। इसे नाप कर अपनी कामना कहते हुए तुलसी के पौधे के चारों से लपेट दें और गांठ बांध दें। जब आपकी वो कामना पूरी हो जाएं, तो इसे खोलकर जल में प्रवाहित कर दें।

पापांकुशा एकादशी पर तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं

इस एकादशी पर तुलसी की विधिवत पूजा करने के साथ शाम के समय घी का दीपक और धूप जलाएं। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर हो सकती है और सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है।

पापांकुशा एकादशी पर करें तुलसी जी के इन मंत्रों का जाप

इस एकादशी को तुलसी की विधिवत पूजा करने के साथ इन मंत्रों का जाप करने से वह अति प्रसन्न हो सकती हैं।

तुलसी मंत्र

तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी।

धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमन: प्रिया।।

लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्।

तुलसी भूर्महालक्ष्मी: पद्मिनी श्रीर्हरप्रिया।

तुलसी नामाष्टक मंत्र

वृंदा वृंदावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी।

पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी।।

एतभामांष्टक चैव स्त्रोतं नामर्थं संयुतम।

य: पठेत तां च सम्पूज्य सौश्रमेघ फलंलमेता।।

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