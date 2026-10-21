Papankusha Ekadashi Daan 2026: हिंदू धर्म में पापांकुशा एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और दान-पुण्य के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा करने और जरूरतमंद लोगों को दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस साल पापांकुशा एकादशी 22 अक्टूबर को पड़ रही है। आइए जानते हैं इस दिन किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है…

कब है पापांकुशा एकादशी? (Papankusha Ekadashi 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 21 अक्तूबर को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर हो रही है। वहीं, इस तिथि का समापन 22 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजकर 47 मिनट पर होगा। ऐसे में पापांकुशा एकादशी का व्रत 22 अक्तूबर, दिन गुरुवार को रखा जाएगा।

पापांकुशा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त

पंचांग के मुताबिक इस दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। यह मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:28 पी एम तक रहेगा। इस बीच में भगवान विष्णु की पूजा- अर्चना कर सकते हैं।

24 अक्टूबर को धन के दाता शुक्र करेंगे नक्षत्र परिवर्तन; तुला, कन्या और मेष राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

पापांकुशा एकादशी पर किन चीजों का दान करना चाहिए?

अन्न का दान

पापांकुशा एकादशी पर जरूरतमंद लोगों को अनाज, चावल, आटा और दाल का दान करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु के प्रसन्न होने का मान्यता है।

पीले वस्त्रों का दान

भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय माना जाता है। ऐसे में इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र या अन्य उपयोगी कपड़े दान करना शुभ माना जाता है।

फलों का दान

एकादशी के दिन गरीबों और जरूरतमंद लोगों को फल देना भी पुण्य का काम माना जाता है। इससे किसी जरूरतमंद की सहायता की जा सकती है।

धन का करें दान

अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को धन का दान करना भी शुभ माना जाता है। दान करते समय अहंकार से दूर रहना और सेवा भाव रखना महत्वपूर्ण है।

जल और भोजन का दान

धार्मिक परंपराओं में प्यासे को पानी पिलाना और भूखे व्यक्ति को भोजन कराना पुण्यदायी माना गया है। एकादशी के दिन ऐसा करने से सुख- समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।