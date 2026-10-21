Papankusha Ekadashi 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत पड़ता है और हर एक एकादशी का अपना-अपना महत्व है। ऐसे ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पड़ रही है, जिसे पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा-अर्चना करने के साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही जाने-अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल सकती है। इस बार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 21 अक्टूबर को ​दोपहर 2 बजकर 11 मिनट से आरंभ हो रही हैं, जो ​22 अक्टूबर को दोपहर 2 बजकर 47 मिनट तक मान्य रहेगी। ऐसे में पापांकुशा एकादशी की तिथि को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन एकादशी का व्रत रखना शुभ हो सकता है। आइए द्रिक पंचांग के अनुसार जानते हैं पापांकुशा एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त, पारण का समय और आरती..

कब है पापांकुशा एकादशी 2026? (Papankusha Ekadashi 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 अक्टूबर को ​दोपहर 2 बजकर 11 मिनट से शुरू हो रही है, जो​ 22 अक्टूबर को दोपहर 2 बजकर 47 मिनट तक मान्य रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से पापांकुशा एकादशी का व्रत 22 अक्टूबर 2026 को रखा जाएगा।

पापांकुशा एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त (Papankusha Ekadashi 2026 Shubh Muhurat )

शुभ-उत्तम मुहूर्त- सुबह 06:26 बजे से 07:51 बजे तक

लाभ-उन्नति मुहूर्त- दोपहर में 12:05 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त-11 बजकर 43 ए एम से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक

पापांकुशा एकादशी पर भद्रा और पंचक का साया (Papankusha Ekadashi 2026 Bhadra And Panchak)

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल पापांकुशा एकादशी पर भद्रा और पंचक का साया रहने वाला है। बता दें कि 22 अक्टूबर को भद्रा सुबह में 06 बजकर 26 मिनट से दोपहर में 02 बजकर 47 मिनट तक रहेगी। इस दौरान भद्रा पृथ्वी पर वास करेगी। इसके साथ ही 21 अक्टूबर 2026 से पंचक आरंभ हो जाएंगे, जो 25 अक्टूबर 2026 को समाप्त होंगे।

पापांकुशा एकादशी 2026 पारण समय (Papankusha Ekadashi 2026 Paran Time)

पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण 23 अक्टूबर, शुक्रवार को सुबह 06 बजकर 27 मिनट से सुबह 08 बजकर 42 मिनट तक करना शुभ होगा।

पापांकुशा एकादशी 2026 पूजा विधि (Papankusha Ekadashi 2026 Puja Vidhi)

पापांकुशा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दे दें। अब श्री हरि विष्णु की पूजा आरंभ करें। इसके लिए एक लकड़ी की चौकी में पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें। अगर आपने मूर्ति स्थापित की है, तो सबसे पहले भगवान विष्णु का पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद और मिश्री) से अभिषेक करें। फिर उन्हें फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत आदि अर्पित करें और तुलसी दल के साथ नैवेद्य (भोग) चढ़ाएं। इसके पश्चात घी का दीपक और धूप जलाकर श्री विष्णु मंत्रों, चालीसा, और पापांकुशा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में आरती करें। दिनभर फलाहार व्रत रखें। संध्या समय पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को उचित समय पर करें।

पापांकुशा एकादशी व्रत पर पढ़ें ये विष्णु मंत्र

श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे।

हे नाथ नारायण वासुदेवाय।।

ॐ नारायणाय विद्महे।

वासुदेवाय धीमहि।

तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।।

ॐ विष्णवे नम:

ॐ भूरिदा भूरि देहिनो, मा दभ्रं भूर्या भर। भूरि घेदिन्द्र दित्ससि।

ॐ भूरिदा त्यसि श्रुत: पुरूत्रा शूर वृत्रहन्। आ नो भजस्व राधसि।

लक्ष्मी विनायक मंत्र

दन्ताभये चक्र दरो दधानं,

कराग्रगस्वर्णघटं त्रिनेत्रम्।

धृताब्जया लिंगितमब्धिपुत्रया

लक्ष्मी गणेशं कनकाभमीडे।।

विष्णु के पंचरूप मंत्र

ॐ अं वासुदेवाय नम:

ॐ आं संकर्षणाय नम:

ॐ अं प्रद्युम्नाय नम:

ॐ अ: अनिरुद्धाय नम:

ॐ नारायणाय नम:

ॐ नमो नारायण। श्री मन नारायण नारायण हरि हरि।

ॐ हूं विष्णवे नम:।

श्री विष्णु भगवान की आरती

ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे।

भक्तजनों के संकट, दासजनों के संकट, क्षण में दूर करे॥ ॐ जय जगदीश हरे॥

जो ध्यावै फल पावै, दुख बिनसे मन का।

सुख-संपत्ति घर आवै, कष्ट मिटे तन का॥ ॐ जय जगदीश हरे॥

मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी।

तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी॥ ॐ जय जगदीश हरे॥

तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी॥

पारब्रह्म परेमश्वर, तुम सबके स्वामी॥ ॐ जय जगदीश हरे॥

तुम करुणा के सागर, तुम पालनकर्ता।

मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥ ॐ जय जगदीश हरे॥

तुम हो एक अगोचर, सब्बे के प्राणपति।

किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति॥ ॐ जय जगदीश हरे॥

दीनबंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे।

अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे॥ ॐ जय जगदीश हरे॥

विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा।

श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा॥ ॐ जय जगदीश हरे॥

तनु मन धन सब है तेरा, सब कुछ है तेरा।

तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा॥ ॐ जय जगदीश हरे॥

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