Papankusha Ekadashi 2026 Date: हिंदू धर्म में पापांकुशा एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। यह व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पापांकुशा एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति करने का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत, दान-पुण्य और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने से भक्तों को विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। इस साल पापांकुशा एकादशी का व्रत 22 अक्टूबर को रखा जाएगा। वहीं इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है। आइए जानते हैं तिथि और धार्मिक महत्व…

Kab Hai Dussehra: दशहरा पर बन रहा रवि योग, जानिए तिथि, रावण दहन का शुभ मुहूर्त और उपाय

कब है पापांकुशा एकादशी? (Papankusha Ekadashi 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 21 अक्तूबर को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर हो रही है। वहीं, इस तिथि का समापन 22 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजकर 47 मिनट पर होगा। ऐसे में पापांकुशा एकादशी का व्रत 22 अक्तूबर, दिन गुरुवार को रखा जाएगा।

16 नवंबर को ग्रहों के राजा सूर्य करेंगे वृश्चिक राशि में प्रवेश; सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

पापांकुशा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त

पंचांग के मुताबिक इस दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। यह मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:28 पी एम तक रहेगा। इस बीच में भगवान विष्णु की पूजा- अर्चना कर सकते हैं।

6 नवंबर दिवाली से पहले वैभव के दाता शुक्र होंगे वक्री; कन्या, मकर, सिंह और मिथुन राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

पापांकुशा एकादशी का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापांकुशा एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने, भगवान विष्णु की पूजा करने और दान-पुण्य करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही पुण्य फल प्राप्त करने का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना और जरूरतमंदों को अन्न-वस्त्र का दान देना शुभ माना जाता है।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।