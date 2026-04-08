Panna Stone Identification: ज्योतिष शास्त्र में पन्ना (Emerald ) को बुध ग्रह का रत्न माना जाता है, जो बुद्धि, व्यापार, तर्क-वितर्क, बौद्धिक क्षमता आदि क्षेत्रों प्रगति दिलाने वाला माना जाता है। यह रत्न केवल आम लोगों में ही नहीं, बल्कि अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी, मुकेश अंबानी से लेकर कई बड़े राजनेता, सेलिब्रिटीज आदि पहन रहे हैं। आमतौर पर पन्ना रत्न काफी कीमती होता है। इसी के कारण बाजार में कांच और प्लास्टिक से बने नकली पन्ना रत्न भी बड़ी संख्या में मिलते हैं। अगर आपको पन्ना पहनने के बावजूद कोई लाभ महसूस नहीं कर रहे हैं, तो संभव है कि आपका रत्न असली न हो। इस लेख में हम आपको नकली पन्ना पहचानने के आसान तरीके बताएंगे, साथ ही यह भी जानेंगे कि पन्ना रत्न कब और कैसे पहनना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आज ‘रत्न रहस्य’ सीरीज में जानें पन्ना रत्न के बारे में सबकुछ…

पन्ना रत्न क्या है? (What is Emerald Gemstone)

पन्ना एक प्राकृतिक ‘बैरिल’ (Beryl) खनिज का हरे रंग का बहुमूल्य रत्न है। बैरिल परिवार में पीले, नीले और बैंगनी रंग के रत्न भी पाए जाते हैं, लेकिन हरे रंग का बैरिल ही पन्ना या एमरल्ड कहलाता है। हल्के से लेकर गहरे हरे शेड्स में पाया जाता है। पन्ना का हरा रंग मुख्यतः क्रोमियम और वैनेडियम जैसे तत्वों के कारण होता है। ज्योतिष के अनुसार, यह बुध ग्रह से संबंधित रत्न है और इसे धारण करने से मानसिक संतुलन में सुधार, एकाग्रता में वृद्धि और बौद्धिक क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है, उन्हें विशेष रूप से पन्ना पहनने की सलाह दी जाती है।

इन ग्रंथों में मिलता है पन्ना रत्न का उल्लेख

रत्न शास्त्र और प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पन्ना (Emerald) का उल्लेख विस्तार से किया गया है। पन्ना रत्न को संस्कृत में ‘मरकत’ या ‘तार्क्ष्य’ के नाम से जाना जाता है। इसी नाम से गरुड़ पुराण से लेकर वराहमिहिर द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत् संहिता में उल्लेख मिलता है। बृहत् संहिता ग्रंथ में अध्याय 80 में रत्नों का उल्लेख है। इसी के एक श्लोक में पन्ना का वर्णन है…

श्लोक

शुका वंश पत्रा कदली शिरीष कुसुम प्रभं,

गुणोपेतमसुरापि तृकार्यं मरकतम् अतिव शुभदं नृणाम् विहितम्।

अर्थ:

पन्ना (मरकत) रत्न का रंग तोते के पंख, बांस के पत्ते, केले के पत्ते और शिरीष (सिरिस) के फूल जैसा हरा और आकर्षक होता है। ऐसा गुणों से युक्त पन्ना रत्न मनुष्यों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है और यह जीवन में लाभकारी फल देने वाला होता है।

पन्ना रत्न पहनने के लाभ (Benefits Of Emerald Stone)

पन्ना रत्न पहनने से स्वास्थ्य पर काफी अच्छा असर देखने को मिलता है। ये मानसिक तनाव कम करने से लेकर रक्तचाप को संतुलित करने में मदद करता गै।

पन्ना शरीर से नकारात्मक तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करता है।

यदि यह रत्न उपहार के रूप में प्राप्त हो, तो इसे विशेष रूप से शुभ और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है, जो लोग हकलाने या स्पष्ट रूप से बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं, उनके लिए पन्ना धारण करना उपयोगी माना जाता है।

इस रत्न को धारण करने से आपकी बोलने की क्षमता में काफी अच्छी हो जाती है। ऐसे में आप कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं।

स्मरण शक्ति को मजबूत करने में मदद कर सकता है।

अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है, तो इसे धारण करना लाभकारी हो सकता है।

पन्ना रत्न पहनने से नुकसान

हर एक रत्न को पहनने के कुछ लाभ, तो कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर आपको ये संकेत दिखें, तो पन्ना रत्न को उतार दें या फिर किसी रत्नों के एक्सपर्ट से संपर्क करें।

अगर आपको इस रत्न को धारण करने से मानसिक तनाव, निर्णय लेने की क्षमता पर असर दिख रहा हो।

जिनकी कुंडली में बुध पाप ग्रहों से अत्यधिक पीड़ित हो, तो वह एक्सपर्ट से पूछने के उपरांत ही इस रत्न को धारण करें।

जिन पर बुध ग्रह प्रतिकूल फल दे रहा हो

पन्ना रत्न को मोती या लाल मूंगे के साथ न पहनें। चंद्रमा या फिर मंगल ग्रह के साथ इस रत्न को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन ग्रहों का आपसी शत्रुता के कारण आपके स्वास्थ्य और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

बुध का संबंध त्वचा से है। ऐसे में इस रत्न के प्रतिकूल होने पर एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

जानें कौन राशियां पन्ना पहन सकती हैं और कौन नहीं

रत्न शास्त्र के अनुसार, पन्ना रत्न को राशि के अनुसार पहनना भी लाभकारी माना जाता है। ऐसे में

मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला और मकर राशि वालों के लिए पन्ना भाग्यशाली साबित हो सकता है। इसके अलावा मेष, कर्क, कुंभ और वृश्चिक राशि के लोगों को बिना विशेषज्ञ की सलाह के पन्ना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है। इसके अलावा मीन राशि के लोगों को पन्ना अकेले पहनने से बचना चाहिए। इसे ज्योतिषी के परामर्श के साथ किसी दूसरे रत्न के साथ धारण करना चाहिए।

असली और नकली पन्ना की पहचान (Real vs Fake Emerald)

बाजार में पन्ना के नाम पर कई हरे रंग के पत्थर बेचे जाते हैं। ऐसे में असली और नकली पन्ना की पहचान करना बेहद जरूरी है। अक्सर ग्रीन ओनिक्स, ग्रीन टूरमैलीन, एवेंचुरिन, ग्रीन फ्लोराइट और मरगज जैसे पत्थर मिलते हैं। ये प्राकृतिक तो हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से इन्हें पन्ना नहीं माना जाता।

पन्ना रत्न कब, कैसे और वजन धातु सोना (सर्वोत्तम) या चांदी (अच्छा) किस उगंली में पहनें काम करने वाले हाथ की छोटी उंगली वजन शरीर के वजन का 1/12वां भाग (उदाहरण: 60 किलो = लगभग 5 रत्ती) या ज्योतिषी की सलाह से किन राशियों के लिए बेहतर मिथुन,कन्या, वृषभ,तुला राशि, मकर पन्ना रत्न मोती या लाल मूंगे के साथ न पहनें

असली पन्ना की पहचान कैसे करें?

असली पन्ना के अंदर आपको छोटे-छोटे इंक्लूजन (रेशे या धागेनुमा संरचना) दिखाई देंगे।

यह रत्न पूरी तरह से साफ और कांच जैसा पारदर्शी नहीं होता।

अधिकांश असली पन्ना में ऑयल ट्रीटमेंट किया गया होता है, जो उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए किया जाता है।

प्रमाणिक पन्ना के साथ लैब सर्टिफिकेट जरूर होता है।

यदि पन्ना बहुत कम कीमत (जैसे 500–1000 रुपये) में मिल रहा है, तो उसके नकली होने की संभावना अधिक होती है।

पन्ना का सबसे अच्छा ओरिजिन कौन सा है?

पन्ना का सबसे उत्तम स्रोत कोलंबिया माना जाता है। इसके अलावा जाम्बिया, ब्राज़ील, रूस और पाकिस्तान से भी पन्ना प्राप्त होता है, लेकिन कोलंबिया पन्ना अपनी बेहतरीन रंगत और गुणवत्ता के कारण विश्व में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।

पन्ना किस धातु में पहनें? (Metal for Emerald)

ज्योतिष के अनुसार पन्ना को चांदी या सोना दोनों में धारण किया जा सकता है। हालांकि, कौन-सी धातु आपके लिए अधिक उपयुक्त रहेगी, यह आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति और उसके स्वामी पर निर्भर करता है।

पन्ना कितने वजन का पहनना उचित

अगर आप पन्ना पहन रही हैं, तो इसका सबसे सरल नियम है। इसके अनुसार आपके पूरे वजन 1/12 वां से भाग दें। जितना आए वो कैरेट का आपको पन्ना पहनना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपका वजन 60 किलो है, तो आपको 5 कैरेट का पन्ना पहनना चाहिए।

पन्ना रत्न धारण करने की विधि (How to Wear Panna)

सबसे पहले पन्ना को शुद्ध करना चाहिए। इसके लिए कच्चे दूध और गंगाजल के मिश्रण में लगभग 20–30 मिनट इस रत्न को रख दें। इससे रत्न की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसके बाद इसे एक साफ कपड़े में रखकर विधिवत पूजा करें। फूल, सिंदूर आदि चढ़ाने के बाद धूपबत्ती और दीपक जलाएं। फिर बुध मंत्र का 108 बार जाप करें – ॐ बुं बुधाय नमः”। इसके बाद बुधवार के दिन सूर्योदय के समय पन्ना की अंगूठी को अपनी छोटी उंगली (कनिष्ठा उंगली) में पहनें। इससे पूरी प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है।

आपको बता दें कि रत्नों के लाभ, पहचान, ज्योतिषीय महत्व, पहनने का तरीका आदि शामिल से लेकर हर जानकारी के लिए एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो रत्न रहस्य नाम से होगी। इस सीरीज में हर एक रत्न से लेकर उनके उपरत्न के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं, रत्न शास्त्र और प्रचलित परंपराओं पर आधारित है। जंसत्ता इसकी सत्यता या इसके प्रभावों की कोई वैज्ञानिक पुष्टि या गारंटी नहीं देता है। किसी भी रत्न को धारण करने से पहले संबंधित विषय के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से व्यक्तिगत सलाह अवश्य लें। बिना परामर्श के रत्न धारण करने से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।