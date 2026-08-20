Gemstone Astrology: ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का संबंध किसी न किसी रत्न से माना गया है। इन्हीं में से एक है पन्ना (Emerald), जिसे बुध ग्रह का रत्न माना जाता है। मान्यता है कि कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होने पर व्यक्ति को बुद्धि, वाणी, करियर और कारोबार में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि रत्न धारण करने का निर्णय जन्मकुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही करना उचित माना जाता है। आइए जानते हैं पन्ना धारण करने के नियम और लाभ…

किन राशियों के लिए पन्ना माना जाता है शुभ?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मिथुन और कन्या राशि का संबंध बुध ग्रह से है। इसलिए इन राशियों के जातकों के लिए पन्ना विशेष महत्व रखता है। पन्ना धारण करने से एकाग्रता, निर्णय लेने की क्षमता, कम्युनिकेशन स्ट्रांग और व्यापारिक समझ को बढ़ावा मिलने की मान्यता है। इसके अलावा कुछ अन्य राशियों के जातकों को भी कुंडली में बुध की स्थिति के आधार पर पन्ना पहनने की सलाह दी जा सकती है।

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पन्ना पहनने के क्या हैं फायदे?

ज्योतिष के अनुसार पन्ना धारण करने से बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाने, वाणी में प्रभाव लाने, करियर में प्रगति, कारोबार में निर्णय क्षमता मजबूत करने और आर्थिक स्थिति में सुधार से जुड़े लाभ मिल सकते हैं। विद्यार्थियों और कम्युनिकेशन, लेखन, व्यापार, शिक्षा, गणित या मीडिया से जुड़े लोगों के लिए भी इसे उपयोगी माना जाता है। हालांकि ये ज्योतिषीय मान्यताएं हैं, वैज्ञानिक रूप से इनके प्रभाव प्रमाणित नहीं हैं।

पन्ना धारण करने की सही विधि

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार पन्ना बुधवार के दिन धारण करना शुभ माना जाता है। इसे सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वाकर कनिष्ठिका यानी छोटी उंगली में पहनने की परंपरा है। धारण करने से पहले रत्न को गंगाजल या जल से शुद्ध करके बुध देव की पूजा की जाती है। इसके बाद “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जाप करके पन्ना धारण किया जा सकता है।

पन्ना खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

ज्योतिष में पन्ना धारण करने से पहले उसकी गुणवत्ता और उपयुक्तता पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। बहुत अधिक दरार, धुंधलापन या कृत्रिम रंग वाला रत्न लेने से बचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल राशि देखकर पन्ना पहनने के बजाय जन्मकुंडली में बुध की स्थिति देखकर किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेना बेहतर माना जाता है।

किन बातों का रखें ध्यान?

हर व्यक्ति के लिए पन्ना शुभ नहीं होता। यदि कुंडली में बुध अशुभ स्थिति में हो या किसी विशेष योग के कारण यह रत्न अनुकूल न हो, तो इसे धारण करने से अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकते। इसलिए बिना कुंडली का विश्लेषण कराए केवल सामान्य जानकारी के आधार पर पन्ना धारण नहीं करना चाहिए।