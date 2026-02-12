Panchgrahi Yog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर ग्रह एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों पर किसी न किसी तरह से देखने को मिलता है। इस समय कुंभ राशि में ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस समय कुंभ राशि में बुध, शुक्र और राहु विराजमान है और 13 फरवरी को सूर्य भी आ जाएंगे। इसके साथ ही 17 फरवरी को चंद्रमा भी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा के इस राशि में आते ही पंचग्रही राजयोग का निर्माण होने वाला है। बता दें कि इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण (Surya Grahan) भी पड़ने वाला है। ऐसे में सूर्य और राहु की युति से बनने वाला ग्रहण योग का प्रभाव तीव्र रहेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह स्वभाव से परस्पर विरोधी माने जाते हैं। दूसरी ओर शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, जो अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसी स्थिति में यह पंचग्रही राजयोग विशेष रूप से मेष, कुंभ और धनु राशि के जातकों के लिए अनुकूल परिणाम दे सकता है। इन राशियों के जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ने के संकेत हैं। परिवार के साथ समय सुखद बीत सकता है और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह भविष्यफल चंद्र राशि को आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में…

द्रिक पंचांग के अनुसार, चंद्रमा 17 फरवरी, मंगलवार को 09:05 ए एम कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर शुक्र, बुध, राहु और सूर्य के साथ संयोग करके पंचग्रही राजयोग का निर्माण होगा। ये योग करीब 54 घंटे के लिए ही बनेगा, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में करीब ढाई दिन रहते हैं। लेकिन इस योग का असर कुछ दिनों तक रहने वाला है। इसके साथ ही 23 फरवरी को मंगल भी आ जाएंगे, जिससे पुन: पंचग्रही राजयोग का निर्माण होगा।

मेष राशि (Aries Zodiac)

इस राशि की गोचर कुंडली के आय भाव में पंचग्रही योग बन रहा है, जो विशेष प्रभाव डाल सकता है। लेकिन इस समय शनि की साढ़ेसाती का प्रथम चरण चल रहा है, फिर भी पंचग्रही राजयोग के कारण सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं। अचानक धन लाभ, आर्थिक उन्नति और भाग्य का साथ मिलने की प्रबल संभावना बन रही है।

जीवन में सुखद बदलाव आ सकते हैं और परिवार में चली आ रही परेशानियों का समाधान हो सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कमाई के नए साधन खुल सकते हैं। कुला मिलाकर सुख, समृद्धि और आर्थिक मजबूती प्रदान करने वाला साबित हो सकता है।

धनु राशि (Sagittrius Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए पंचग्रही राजयोग अनुकूल हो सकता है। इस राशि के तीसरे भाव में इस राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिल सकता है। अध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव हो सकता है। ऐसे में कई धार्मिक स्थलों पर जा सकते हैं।

करियर के क्षेत्र की बात करें, तो आपकी मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। आपके काम के कारण ही आपको पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि मिल सकती है। उच्च अधिकारी आपके काम की प्रशंसा कर सकते हैं।

व्यापार के क्षेत्र की बात करें, तो आपको काफी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में उभर सकते हैं। आपके द्वारा बनाई गई रणनीति के कारण खूब मुनाफा होने की संभावना बन रही है। आप अपने प्रतिद्वंद्वी को भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं।

आर्थिक स्थिति की बात करें, तो किस्मत का साथ मिल सकता है। आमदनी के कई जरिए खुल सकते हैं। इसके साथ ही भविष्य के लिए भी धन की बचत कर पाने में सफल हो सकते हैं।

लव लाइफ और वैवाहिक जीवन की बात करें, तो जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीत सकता है। आप दोनों का रिश्ता मजबूत हो सकता है।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मानसिक शांति मिलने के योग बन रहे हैं।

कुंभ राशि (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए पंचग्रही राजयोग काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में पंचग्रही राजयोग का निर्माण होने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को अपार सफलता हासिल हो सकती है। नए मित्र बन सकते हैं।

करियर के क्षेत्र की बात करें, तो इस अवधि में आपको नौकरी के नए अवसर मिलने की संभावना बन रही है। ऐसे में आप संतुष्ट नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही कार्यस्थल पर आपका सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे बन सकते हैं।

व्यापार के क्षेत्र की बात करें, तो आप अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। ऐसे में मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। आपको बिजनेस में नई डील, प्रोजेक्ट मिल सकते हैं।

आर्थिक जीवन की बात करें, तो आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही धन संचय कर पाने में सफल हो सकते हैं।

लव लाइफ अच्छी जा सकती है। पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। आप ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं।

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि पर काफी शुभ राजयोगों का निर्माण होने वाला है। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण, शुक्रादित्य से लेकर नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा, जिससे 12 में से इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। जानें इन लकी राशियों के बारे में

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।