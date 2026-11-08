Aaj Ka Panchang 8 November 2026: कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, चतुर्दशी तिथि सुबह 11 बजकर 28 मिनट तक है। इसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगा। आज देशभर में दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आज आयुष्मान, सौभाग्य योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। आज नरक चतुर्दशी का अभ्यंग स्नान भी किया जाएगा। आइए जानते हैं रविवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, चंद्रोदय का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – कार्तिक

अमांत – आश्विन

वार-शनिवार

व्रत-त्योहार- नरक चतुर्दशी, दिवाली

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:40 AM

सूर्यास्त – 5:41 PM

चन्द्रोदय – Nov 08 5:34 AM

चन्द्रास्त – Nov 08 4:54 PM

दिवाली 2026 शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त- 04:54 ए एम से 05:46 ए एम तक

प्रातः सन्ध्या- 05:20 ए एम से 06:38 ए एम

अभिजीत मुहूर्त- 11:46 ए एम से 12:30 पी एम

गोधुलि मुहूर्त- 05:39 पी एम से 06:05 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 05:39 पी एम से 06:57 पी एम

दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार, आज लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 54 मिनट से रात 7 बजकर 50 मिनट तक रहेगा।

नरक चतुर्दशी अभ्यंग स्नान मुहूर्त

अभ्यंग स्नान शुभ मुहूर्त- सुबह 5 बजकर 41 मिनट से 6 बजकर 38 मिनट तक

Narak Chaturdashi 2026: नरक चतुर्दशी पर कब करें अभ्यंग स्नान? जानें शुभ मुहूर्त, विधि और धार्मिक महत्व

योग

आयुष्मान – Nov 08 03:27 AM – Nov 09 03:02 AM

सौभाग्य – Nov 09 03:02 AM – Nov 10 02:56 AM

सर्वार्थसिद्धि योग – Nov 08 05:52 AM – Nov 08 06:40 AM (Swati and Saturday)

तिथि

कृष्ण पक्ष चतुर्दशी – Nov 07 10:48 AM – Nov 08 11:28 AM

कृष्ण पक्ष अमावस्या – Nov 08 11:28 AM – Nov 09 12:31 PM

नक्षत्र

स्वाति – Nov 08 05:52 AM – Nov 09 07:24 AM

करण

शकुनि – Nov 07 11:05 PM – Nov 08 11:28 AM

चतुष्पद – Nov 08 11:28 AM – Nov 08 11:57 PM

नाग – Nov 08 11:57 PM – Nov 09 12:32 PM

अशुभ काल

राहुकाल – 4:18 PM – 5:41 PM

यम गण्ड – 12:10 PM – 1:33 PM

कुलिक – 2:55 PM – 4:18 PM

दुर्मुहूर्त – 04:12 PM – 04:56 PM

वर्ज्यम् – 11:49 AM – 01:31 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:48 AM – 12:32 PM

अमृत काल – 10:01 PM – 11:43 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:04 AM – 05:52 AM

सूर्या राशि- तुला राशि

चंद्र राशि- तुला राशि में करेंगे संचार

डिस्क्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।