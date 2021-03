Today Panchang 25 March 2021 (आज का पंचांग): पंचांग अनुसार आज का दिन बेहद ही शुभ है। क्योंकि आज भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी तिथि है। हिंदू धर्म में इस तिथि पर उपवास रखने की परंपरा है। माना जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और जब बात आमलकी एकादशी की हो तो इस व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है। अब जानिए आज का पूरा पंचांग और आमलकी एकादशी व्रत का मुहूर्त…

आज की तिथि: आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। नक्षत्र अश्लेशा, योग सुकर्मा है। सूर्य मीन राशि में तो चंद्र कर्क राशि में विराजमान हैं। तिथि के अनुसार आज आमलकी एकादशी व्रत रखा जाएगा। इसी के साथ आज ही द्वादशी तिथि लगने के कारण नरसिंह द्वादशी भी आज ही पड़ रही है।

आमलकी एकादशी मुहूर्त: शाम में किसी भी समय एकादशी व्रत की पूजा की जा सकती है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करने की परंपरा है। 26 मार्च को द्वादशी तिथि सुबह 08:21 AM पर समाप्त हो रही है। आप 26 को सुबह 06 बजकर 18 मिनट से 8 बजकर 21 मिनट के बीच कभी भी व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने के लिए आपको लगभग 2 घंटे का समय मिल रहा है।

आज का राहुकाल और अन्य अशुभ मुहूर्त: राहुकाल दोपहर 1 बजकर 59 मिनट से 03 बजकर 31 बजे तक रहेगा। यमगण्ड 06:19 AM से 07:51 AM, गुलिक काल 09:23 AM से 10:55 AM, दुर्मुहूर्त 10:25 AM से 11:14 AM, दूसरा दुर्मुहूर्त 03:19 PM से 04:08 PM, वर्ज्य 11:48 AM से 01:22 PM, गण्ड मूल पूरे दिन रहेगा। भद्रा 06:19 AM से 09:47 AM तक रहेगा।



आज के शुभ मुहूर्त: अभिजित मुहूर्त 12:03 PM से 12:52 PM, विजय मुहूर्त 02:30 PM से 03:19 PM, गोधूलि मुहूर्त 06:23 PM से 06:47 PM, सायाह्न सन्ध्या 06:35 PM से 07:45 PM, अमृत काल 09:15 PM से 10:49 PM तक।