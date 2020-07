अभिजित मुहूर्त 12:00 PM से 12:55 PM तक रहेगा। अमृत काल 07:38 AM से 09:34 AM तक रहेगा। रवि योग 02:19 PM से 05:39 AM जुलाई 26 तक है।

Today Panchang 25 July 2020: आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इस दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नाग देवताओं की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। नाग पंचमी के दिन स्त्रियां अपने परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना करती हैं। इस दिन सर्पों को अर्पित किया जाने वाला पूजन नाग देवताओं के समक्ष पहुंच जाता है। इसी के साथ आज स्कन्द षष्ठी और कल्कि जयंती भी है। जानिए पंचांग अनुसार नाग पंचमी पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त, राहुकाल का समय और अन्य मुहूर्त…

नाग पंचमी मुहूर्त: पंचमी तिथि की शुरुआत 24 जुलाई को 02:34 PM से हो गई थी इसकी समाप्ति आज 12:02 बजे पर होगी। जिस कारण भक्त दोपहर 12 बजे तक ही नाग पंचमी की पूजा कर पाएंगे। अगर सबसे शुभ मुहूर्त की बात करें तो वह 05:39 AM से 08:22 AM तक रहेगा।

कल्कि जयन्ती मुहूर्त: षष्ठी तिथि का प्रारंभ 12:02 PM से होगा और इसकी समाप्ति 09:32 AM पर होगी। शुभ मुहूर्त 04:33 PM से 07:16 PM तक रहेगा।

आज के शुभ मुहूर्त: अभिजित मुहूर्त 12:00 PM से 12:55 PM तक रहेगा। अमृत काल 07:38 AM से 09:34 AM तक रहेगा। रवि योग 02:19 PM से 05:39 AM जुलाई 26 तक है। विजय मुहूर्त 02:44 PM से 03:38 PM तक रहेगा। गोधूलि मुहूर्त का समय 07:03 PM से 07:27 PM है। सायाह्न सन्ध्या मुहूर्त 07:16 PM से 08:19 PM तक रहेगा।

अशुभ मुहूर्त: राहुकाल 09:03 AM से 10:45 AM तक रहेगा। गुलिक काल का समय 05:39 AM से 07:21 AM तक है। यमगण्ड 02:10 PM से 03:52 PM तक। दुर्मुहूर्त 05:39 AM से 06:33 AM तक फिर 06:33 AM से 07:38 AM तक। वर्ज्य 10:07 PM से 11:36 PM तक।

