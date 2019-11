आज का पंचांग (19 November Panchang) : आज काल भैरव जयंती है। आज के दिन भगवान शिव के स्वरूप काल भैरव की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। ये शिव का रौद्र रूप है। कई जगह भैरव बाबा को शराब भी चढ़ाई जाती है जो इनकी प्रिय वस्तु मानी गई है। काल भैरव की उपासना करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत रखने वाले जातक रात के समय पूजा करते हैं। जानिए आज के शुभ अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय…

आज का पंचांग (19 November Panchang) :

सूर्योदय – 06:47 AM

सूर्यास्त – 05:27 PM

चन्द्रोदय – 11:47 PM

चन्द्रास्त – 12:41 AM

शक सम्वत – 1941 विकारी

विक्रम सम्वत – 2076 परिधावी

गुजराती सम्वत – 2076 विरोधकृत्

अमांत महीना – कार्तिक

पूर्णिमांत महीना – मार्गशीर्ष

वार – मंगलवार

पक्ष – कृष्ण पक्ष

तिथि – सप्तमी- 03:35 PM तक

नक्षत्र – अश्लेशा – 09:23 PM तक

योग – ब्रह्म – 10:08 PM, नवम्बर 17 तक

करण – बव – 03:35 PM तक

द्वितीय करण – बालव – 02:41 पी एम (नवंबर 20) तक

सूर्य राशि – वृश्चिक

चन्द्र राशि – कर्क – 09:23 PM तक

शुभ मुहूर्त (19 November Shubh Muhurat, Today Muhurat) :

सर्वार्थ सिद्धि योग – 06:47 AM से 09:23 PM, अभिजित मुहूर्त – 11:46 AM से 12:28 PM, अमृतकाल – 07:51 PM से 09:23 PM, विजय मुहूर्त –

01:54 PM से 02:36 PM, गोधूलि मुहूर्त – 05:17PM से 05:41 PM, सायाह्न सन्ध्या – 05:27 PMसे 06:47 PM, निशिता मुहूर्त – 11:41 PM से 12:34 AM, नवम्बर 20, ब्रह्म मुहूर्त – 05:01 AM, नवम्बर 20 से 05:54 AM, नवम्बर 20 तक, प्रातः सन्ध्या – 05:28 AM, नवम्बर 20 से 06:48 AM,नवम्बर 20 तक

अशुभ समय (16 November Ashubh Muhurat):

राहुकाल – 02:47 PM से 04:07 PM, गुलिक काल – 12:07 PM से 01:27 PM, यमगण्ड – 09:27 AM से 10:47 AM, दुर्मुहूर्त – 08:55 AM से 09:38 AM, 10:47 PM से 11:41 PM, वर्ज्य -10:39 AM से 12:11 PM तक, गण्ड मूल पूरे दिन

निवास और शूल: होमाहुति – गुरु – 09:23 PM

तक राहु, दिशा शूल – उत्तर, राहु वास – पश्चिम, अग्निवास – पाताल – 03:35 PM तक, चन्द्र वास – उत्तर – 09:23 PM तक, पूर्व से 09:23 PM से पूर्ण रात्रि

काल भैरव जयंती शुभ मुहूर्त:

अष्टमी तिथि प्रारम्भ – नवम्बर 19, 2019 को 03:35 पी एम बजे

अष्टमी तिथि समाप्त – नवम्बर 20, 2019 को 01:41 पी एम बजे

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App