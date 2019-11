Weekly Rashifal, आज का पंचांग (18 November Panchang): 18 नवंबर, पंचांग और नक्षत्र के लिहाज से ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुका है। अगले एक महीने तक ग्रहों की स्थिति बदलने के कारण आपके जीवन पर कुछ न कुछ असर जरूर पड़ेगा। सूर्य की संक्रांति का ख्याल रखते हुए राशि के अनुसार कुछ खास ए​हतियात बरतना होगा। यहां मंगल का संयोग शुक्र के साथ हो रहा है। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से राहु के साथ षडाष्टक योग बन रहा है जबकि गुरु, शनि और केतु के साथ इनका प्रतिकूल संबंध बन रहा है।

सूर्य के राशि परिवर्तन ने इस सप्ताह किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना बेहद जरूरी है। सितारे कहते हैं कि मेष, वृषभ, राशि, कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति में खुशखबरी मिलेगी जबकि मिथुन, कर्क, मीन राशि वालों को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन हां धनु राशि वाले थोड़ा सचेत रहें। आपको मानसिक कष्ट मिल सकता है।

आज का पंचांग (18 November Panchang) :

सूर्योदय – 06:10 AM

सूर्यास्त – 16:55 PM

चन्द्रोदय – 22:14 PM

चन्द्रास्त – 11:11 AM

शक सम्वत – 1941 विकारी

विक्रम सम्वत – 2076 परिधावी

गुजराती सम्वत – 2076 विरोधकृत्

अमांत महीना – कार्तिक

पूर्णिमांत महीना – मार्गशीर्ष

वार – सोमवार

पक्ष – कृष्ण पक्ष

तिथि – षष्ठी – 17:10 PM तक उसके पश्चात— सप्तमी

नक्षत्र – पुष्य – 22:22 PM तक

योग – शुक्ल – 01:41 AM, नवम्बर 19 तक

करण – वनिजा – 17:10 PM तक

द्वितीय करण – विष्टी – 04:25 सुबह नवम्बर 19 तक

सूर्य राशि – ​वृश्चिक

चन्द्र राशि – कर्क

शुभ मुहूर्त (18 November (Today) Shubh Muhurat) :

सर्वसिद्धि योग

06:10 to 22:22

रवि योग

06:10 to 22:22

विजय मुहूर्त

13:20 to 14:03

गोधूलि मुहूर्त

16:45 to 17:09

सयाह्ना संध्या

16:55 to 18:15

निशिता मुहूर्त

23:07 to 24:00

ब्रह्म मुहूर्त

28:25+ to 29:18+

अशुभ समय (18 November Ashubh Muhurat):

राहु काल

07:31 to 08:52

गुलिकई काल

12:53 to 14:14

यमगंडा

10:12 to 11:33

दुर मुहूर्त

11:54 to 12:37

14:03 to 14:46

वर्ज्यम

06:47 to 08:21

भद्र काल

17:10 to 28:25+

गांदा मूल

22:22 to 30:11+

पूरे हफ्ते का राशिफल जानने के लिए आप हमारे इस ब्लॉग को नीचे तक पढ़ें—