आज का पंचांग (16 November Panchang) : पंचांग जिसे हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है। बहुत से लोग अपनी दिन की शुरुआत इसे पढ़ने के साथ करते हैं। इससे ग्रह, नक्षत्र, तिथि, शुभ और अशुभ समय के बारे में जानकारी हासिल हो जाती है। यूं कहें कि शुभ काम के लिए और कुछ नया आरंभ करने के लिए पंचांग पढ़ना जरूरी होता है। आज 16 नवंबर है। हिंदू वर्ष के हिसाब से अभी मार्गशीर्ष महीना, कृष्ण पक्ष और तिथि चतुर्थी है। आज के दिन भद्रा का साया नहीं है। सूर्य तुला राशि में है जो रात 01 बजकर 07 मिनट पर अपनी राशि बदलकर वृश्चिक राशि में चला जायेगा। आज का पूरा पंचांग, शुभ-अशुभ मुहूर्त, निवास और शूल जानने के लिए पढ़ें हमारा ये आर्टिकल…

आज का पंचांग (16 November Panchang) :

सूर्योदय – 06:45 AM

सूर्यास्त – 05:28 PM

चन्द्रोदय – 08:42 PM

चन्द्रास्त – 10:05 AM

शक सम्वत – 1941 विकारी

विक्रम सम्वत – 2076 परिधावी

गुजराती सम्वत – 2076 विरोधकृत्

अमांत महीना – कार्तिक

पूर्णिमांत महीना – मार्गशीर्ष

वार – शनिवार

पक्ष – कृष्ण पक्ष

तिथि – चतुर्थी – 07:15 PM तक

नक्षत्र – आर्द्रा – 11:17 PM तक

योग – साध्य – 04:57 AM, नवम्बर 17 तक

करण – बव – 07:33 AM तक

द्वितीय करण – बालव – 07:15 पी एम तक

सूर्य राशि – तुला – 01:07 AM (नवंबर 17) तक

चन्द्र राशि – मिथुन

शुभ मुहूर्त (16 November (Today) Shubh Muhurat) :

अभिजित मुहूर्त – 11:45 AM से 12:28 PM, अमृत काल – 01:15 PM से 02:51 PM, विजय मुहूर्त – 01:54 PM से 02:37 PM, गोधूलि मुहूर्त – 05:18 PM से 05:42 PM, सायाह्न सन्ध्या – 05:28 PM से 06:48 PM, निशिता मुहूर्त – 11:40 PM से 12:33 PM, नवम्बर 17, ब्रह्म मुहूर्त – 04:59 AM, नवम्बर 17 से 05:52 AM, नवम्बर 17 तक, प्रातः सन्ध्या – 05:26 AM, नवम्बर 17 से 06:45 AM, नवम्बर 17 तक

अशुभ समय (16 November Ashubh Muhurat):

राहुकाल – 09:26 AM से 10:46 AM, गुलिक काल – 06:45 AM से 08:05 AM, यमगण्ड – 01:27 PM से 02:47 PM, दुर्मुहूर्त – 06:45 AM से 07:27 AM, 07:27 AM से 08:10 AM, वर्ज्य –

07:38 AM से 09:15 AM तक

निवास और शूल: होमाहुति – मंगल – 11:17 PM तक, दिशा शूल – पूर्व, राहु वास – पूर्व, अग्निवास – पृथ्वी, चन्द्र वास – पश्चिम

