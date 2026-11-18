Panchang 19 November 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, गुरुवार को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि पूरे गिन रहने वाली है। इसके साथ ही कल सुबह 6 बजकर 40 मिनट तक हर्षण योग रहेगा। इसके अलावा सुबह से रवि योग भी लग जाएगा। गुरुवार को पूर्वा भाद्रपद करेगा। इसके साथ ही चंद्रमा मीन राशि में ही संचार करेंगे और पंचक का दूसरा दिन है। आइए जानते हैं गुरुवार का पंचांग, राहुकाल, शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, शुभ-अशुभ योग और सूर्योदय-सूर्यास्त का समय।

Guruwar Upay: गुरुवार को करें ये ज्योतिषीय उपाय, भगवान विष्णु की कृपा से हो सकती है धन-ऐश्वर्य की प्राप्ति

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – कार्तिक

अमांत – कार्तिक

वार- गुरुवार

तिथि- कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पूरे दिन

नक्षत्र- पूर्वभाद्रपदा – सुबह 06:10 बजे से पूरे दिन

करण

कौलव – Nov 18 06:42 PM – Nov 19 07:06 AM

तैतिल – Nov 19 07:06 AM – Nov 19 07:18 PM

गर – Nov 19 07:18 PM – Nov 20 07:16 AM

योग

व्याघात – 18 नवंबर 08:05 AM – 19 नवंबर 07:42 AM

हर्षण – 19 नवंबर 07:42 AM – 20 नवंबर 06:39 AM

रवि योग- 06:23 ए एम से 06:24 ए एम, नवम्बर 20

19 नवंबर का शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त- 05:00 ए एम से 05:53 ए एम

प्रातः सन्ध्या- 05:27 ए एम से 06:47 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:45 ए एम से 12:28 पी एम

विजय मुहूर्त- 01:53 पी एम से 02:35 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 05:26 पी एम से 05:53 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 05:26 पी एम से 06:46 पी एम

राहुकाल का समय- दिल्ली- दोपहर 01:26 से दोपहर 02:46 तक (शहर के अनुसार समय अलग हो सकता है)

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- सुबह 06:47 बजे

सूर्यास्त- शाम 05:26 बजे

चन्द्रोदय – 19 नवंबर दोपहर 1:52 बजे

चन्द्रास्त – 20 नवंबर सुबह 2:08 बजे

अशुभ काल

राहुकाल – 1:33 PM – 2:54 PM

यम गण्ड – 6:47 AM – 8:08 AM

कुलिक – 9:29 AM – 10:50 AM

दुर्मुहूर्त – 10:23 AM – 11:07 AM, 02:43 PM – 03:27 PM

वर्ज्यम् – 12:46 PM – 02:25 PM

सूर्या राशि- सूर्य वृश्चिक राशि पर है

चंद्र राशि -पूरे दिन कुंभ राशि में

डिस्क्लेमर- ये द्रिक पंचांग के अनुसार दिया गया है। इसमें दी गई जानकारी सामान्य सूचना के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। अलग-अलग क्षेत्रों का पंचांग में अंतर हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विद्वान या फिर धार्मिक ग्रंथ देख लें।