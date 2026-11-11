Aaj Ka Panchang 11 November 2026: आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आज दोपहर करीब 3 बजकर 53 मिनट पर समाप्त हो रही है। इसके बाद बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। इसी द्वितीया तिथि को यम द्वितीया भी कहा जाता है और इस दिन भाई-बहन के प्रेम का पर्व मनाया जाता है। आज भाई दूज का पर्व देशभर में मनाया जाता है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो वृश्चिक राशि में संचार करेंगे।

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – कार्तिक

अमांत – कार्तिक

वार- बुधावर

व्रत-त्योहार- भाई दूज

तिथि- शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि दोपहर 03:53 बतक, फिर तृतीया तिथि आरंभ

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:42 AM

सूर्यास्त – 5:39 PM

चन्द्रोदय – Nov 11 8:22 AM

चन्द्रास्त – Nov 11 7:03 PM

नक्षत्र

अनुराधा – Nov 10 09:19 AM – Nov 11 11:38 AM

ज्येष्ठा – Nov 11 11:38 AM – Nov 12 02:19 PM

करण

कौलव – Nov 11 02:54 AM – Nov 11 03:53 PM

तैतिल – Nov 11 03:53 PM – Nov 12 04:59 AM

गर – Nov 12 04:59 AM – Nov 12 06:09 PM

योग

अतिगण्ड – Nov 11 03:09 AM – Nov 12 03:40 AM

सुकर्मा – Nov 12 03:40 AM – Nov 13 04:26 AM

अमृतसिद्धि योग – Nov 11 06:42 AM – Nov 11 11:38 AM

सर्वार्थसिद्धि योग – Nov 11 06:42 AM – Nov 11 11:38 AM

अशुभ काल

राहुकाल – 12:10 PM – 1:33 PM

यम गण्ड – 8:04 AM – 9:26 AM

कुलिक – 10:48 AM – 12:10 PM

दुर्मुहूर्त – 11:48 AM – 12:32 PM

वर्ज्यम् – 05:51 PM – 07:38 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – Nil

अमृत काल – 04:31 AM – 06:17 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:06 AM – 05:54 AM

सूर्या राशि- तुला राशि पर है

चंद्र राशि- वृश्चिक राशि

डिस्क्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।