Aaj Ka Panchang 10 November 2026: कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ मंगलवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, प्रतिपदा तिथि रात 10 बजकर 2 मिनट तक रहने वाला है। इसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। आज गोवर्धन पूजा की जाएगी। आज शोभन, अतिगण्ड योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं मंगलवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, चंद्रोदय का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – कार्तिक

अमांत – आश्विन

वार-मंगलवार

व्रत-त्योहार- अन्नकूट, गोवर्धन पूजा

शुक्ल पक्ष प्रतिपदा – 11 नवंबर 03:53 PM, फिर द्वितीया तिथि आरंभ

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:41 AM

सूर्यास्त – 5:40 PM

चन्द्रोदय – Nov 10 7:26 AM

चन्द्रास्त – Nov 10 6:16 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:48 AM – 12:32 PM

अमृत काल – 12:13 AM – 01:58 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:05 AM – 05:53 AM

नक्षत्र

विशाखा – Nov 09 07:24 AM – Nov 10 09:19 AM

अनुराधा – Nov 10 09:19 AM – Nov 11 11:38 AM

करण

बव – Nov 10 01:13 AM – Nov 10 02:00 PM

बालव – Nov 10 02:00 PM – Nov 11 02:54 AM

कौलव – Nov 11 02:54 AM – Nov 11 03:53 PM

योग

शोभन – Nov 10 02:56 AM – Nov 11 03:09 AM

अतिगण्ड – Nov 11 03:09 AM – Nov 12 03:40 AM

अशुभ काल

राहुकाल – 2:55 PM – 4:17 PM

यम गण्ड – 9:26 AM – 10:48 AM

कुलिक – 12:10 PM – 1:33 PM

दुर्मुहूर्त – 08:53 AM – 09:37 AM, 10:52 PM – 11:45 PM

वर्ज्यम् – 01:42 PM – 03:27 PM

सूर्या राशि- तुला राशि

चंद्र राशि- वृश्चिक

डिस्क्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।